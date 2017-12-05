به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیریان عصر امروز سه شنبه در نشست خبری با موضوع خدمات انجام شده در زلزله اخیر غرب کشور که در محل سازمان هلال احمر استان کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: این زلزله شاخصه هایی داشت از جمله اینکه در طول ۱۲۰ سال گذشته در استان و ۵۰ سال گذشته در کشور نظیر این زلزله را نداشتیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه افزود: همچنین از دیگر شاخصه ها گستردگی سطح درگیری و خسارت بالا در این زلزله بود.

امیریان یادآور شد: در ابتدا بخاطر ساعت وقوع این حادثه و تاریکی هوا و قطعی برق و ... اطلاع پیدا کردن از خسارت بسیار سخت بود.

وی وظیفه هلال احمر را در ۳ حوزه نجات آسیب دیدگان، برطرف کردن دغدغه سرپناه و تهیه خورد و خوراک برشمرد و گفت: این حادثه بزرگترین زلزله ای بود که در کشور ما در فضای توسعه یافته مجازی بازتاب گسترده ای داشت که این فضا فرصت ها و تهدیدهای فراوانی را بدنبال داشت.

امیریان اظهار داشت: حدود ۲۰۰ امدادگر در سطح استان و ۱۴۰۰ نفر از ۲۵ استان کشور جهت ارائه خدمات به مناطق آسیب دیده اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه به دلیل گستردگی حادثه قسمتی از کار به سپاه و ارتش واگذار شد، افزود: در بحث تقسیم چادر به دلیل عدم شرایط امنیتی در مناطق آسیب دیده و تخلیه اقلام توسط عده ای ستاد بحران تصمیم گرفت که کار را به سپاه و ارتش واگذار کند.

امیریان گفت: به دور از بیان اینکه چه کسی کار انجام داده است تمام دغدغه ما این بود که در اولین فرصت کمک ها به آسیب دیدگان برسد هر چند به خاطر گستردگی و وسعت این زلزله کاستی هایی در روزهای اولیه وجود داشت.

وی خاطر نشان کرد: بیش از ۵۷ هزار خانوار در حال حاضر زیر چادر زندگی می کنند و برای توزیع این تعداد حداقل یک هفته وقت نیاز بود بنابراین اگر روزهای اول کسی اعلام کرد که چادر دریافت نکرده طبیعی بود.

امیریان ابراز داشت: بیش از ۸۴ هزار و ۳۵۰ تخته چادر توزیع کردیم و این به نسبت موارد مشابه در سالهای گذشته انحراف بالایی نداشت

به گفته این مسئول هنوز توزیع روزلنه صدها چادر در برخی شهرستانها ادامه دارد.

وی در ادامه به بخشی از اقدامات هلال احمر اشاره کرد و بیان داشت: توزیع ۲۴۰ تخته پتو، ۱۵۱ تن برنج، بیش از ۶۶۵ هزار قوطی کنسرو، ۴۲ هزار و ۴۰۰ شعله والور، ۵۶ هزار تخته موکت، ۳۳ هزار و ۱۳۰ست ظروف، ۵۸ هزار گالون آب، ۲۶۰ هزار کیلو نایلون پوششی، ۸۶ هزار و ۶۰۰ صوب البسه و ... از جمله کمک هایی است که توسط هلال احمر تا کنون به زلزله زدگان ارائه شده است.

وی همچنین از توزیع ۲۶ هزار و ۴۴۱ ست بهداشتی خبر داد و ابراز داشت: تا کنون ۵۱ هزار و ۵۶۰ بسته غذایی یک ماهه و ۴۱ هزار و ۵۶۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته بین زلزله زدگان توزیع شده است.

امیریان تصریح کرد: در شهرستانهای جوانرود، روانسر، پاوه و گیلانغرب اگرچه تلفات جانی کم بود اما بدلیل بالا بودن سطح تخریب درخواست چادر زیاد بود.

وی گفت: تا کنون بیش از ۸۴ هزار تخته چادر توزیع کردیم و این اختلاف تعداد نسبت به خانوارهایی که زیر چادر زندگی می کنند شاید به خاطر این است که تعدادی از خانواده ها روزهای اول به دلیل ترس از زندگی زیر سقف های ترک خورده چادر گرفتند ولی بعد با تایید بنیاد مسکن به خانه های خود برگشتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: اولین بیمارستان صحرایی که پس از زلزله در سرپلذهاب دایر شد بیمارستان هلال احمر بود که در همان ساعات اولیه بیش از ۸ هزار نفر مورد درمان قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از ۱۸ هزار و ۹۷۴ نفر در این بیمارستان صحرایی مورد مداوا قرار گرفتند و ۳ نوزاد هم در این بیمارستان صحرایی متولد شدند.

امیریان با بیان اینکه پس از این حادثه زلزله نماد بسیار غنی از وحدت و یکدلی در بین مردم کشور به وجود آمد، اظهار داشت: تا امروز بیش از ۴۸ میلیارد تومان کمک های نقدی مردم سراسر کشور به حساب هلال احمر واریز شده است.

وی از ارائه خدمات حمایتی و روانشناسی به ۹۸ هزار آسیب دیده خبر داد و گفت: تیم حمایتی سحر متشکل از ۴۰ تیم از ۱۹ استان کشور با ۵۶۰ روانشناس در مناطق زلزله زده حضور دارند.