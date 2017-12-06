نمایش فراز و فرودهای زندگی کارگری در «سایه بان»

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «سایه بان» به کارگردانی برادران محمودی مدتی است که از شبکه دو سیما روی آنتن می رود و جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون یادداشتی بر این سریال نوشته و درباره ویژگی های آن که توانسته از فراز و فرودها و معضلات زندگی کارگری پرده بردارد، سخن گفته است.

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«سایه بان، اثری ممتاز و متمایز در تلویزیون

فیلم شاخص، خوش ساخت و تحسین برانگیز «چند متر مکعب عشق» نام برادران محمودی را در ایران و جهان سینما پرآوازه کرد و امتیازهای فراوان ساختاری و محتوایی فیلم، جوایز مهم هفدهمین جشن سینما را نصیب آن کرد. دامنه موفقیت های این فیلم تا حضور در مراسم اسکار هم امتداد یافت. برادران محمودی، گرچه با «چند متر مکعب عشق» شناخته و مطرح شدند، ولی هر دو برادر در عرصه های هنر و سینما و تلویزیون، دارای پیشینه ای مقبول بوده اند. نوید محمودی پیشتر هفت فیلم تلویزیونی را تهیه کرده است. آنها در پی موفقیت های نخستین فیلم سینمایی خود، فیلم تماشایی «رفتن» را هم ساخته اند. حال این دو برادر هنرمند، این بار یک سریال متفاوت و انسانمدار به نام «سایه بان» ساخته اند که از شبکه دوم سیما در حال پخش است.

سریال خوب تلویزیونی پنجاه قسمتی «سایه بان» با دستمایه قرار دادن فراز و فرودهای زندگی چند کارگر و مشکلات آنها، تصویرگر صمیمی و صادق زندگی کارگری و طبقه شریف و زحمتکش کارگر و قشری از جوانان مستعد و خلاق و اخلاقمند است. سریالی که پژوهش مکفی، دقت، ظرافت و شناخت درست سازندگان آن از زندگی و ابعاد مختلف شخصیتی کارگران، جوانان و کارفرمایان و جایگاه قانونی و عرفی کار و سرمایه در جامعه و استفاده هنرمندانه از ابزار هنر و تصویرسازی در سیما، به ساخت و ارایه یکی از بهترین مجموعه های تلویزیون منجر شده است.

برادران محمودی خطوط داستان های اصلی و فرعی سریال خود را با مضامین جوانمردی، اخلاق، عشق، وفاداری، خداباوری انسان ها و همدلی و همراهی نسل جوان، شکل بخشیده و با پردازش واقع گرای ماجراها و رویدادهای زندگی کاراکترهای «سایه بان»، آن را به درامی تماشایی و جذاب تبدیل کرده اند. سازندگان سریال «سایه بان» در کنار تصویرسازی باورپذیر و ملموس زخم ها و غم ها و شیدایی ها، شادی ها و امیدهای قهرمانان کارگر خود، از پرداختن به آن روی زندگی اجتماعی و اقتصادی کارگران، یعنی کار، سرمایه، کارفرمایان و سرمایه داران و درستی ها و نادرستی های این عرصه، غافل نبوده اند. سازندگان به صورت موازی به هر دوسوی کار و سرمایه و نقش آن ها در پایداری و ناپایداری زندگی انسان ها در بستری از واقعیت ها و مناسبات اجتماعی پرداخته و در این میان همدلی و همسویی اخلاقی و انسانی خود را با زحمتکشان جامعه به نمایش گذاشته اند.

بازیگران این سریال پربازیگر که برای ایفای نقش های پرچالش گزینش شده اند، به علت قابلیت های خود در بازیگری، پرداخت باورپذیر شخصیت ها و هدایت درست بازی ها، افزون بر ارایه بازی های مطلوب، بر جذابیت و تاثیرگذاری «سایه بان» افزوده اند. امین تارخ، هستی مهدوی فر، مجتبی پیرزاده، پریوش نظریه، آزیتاحاجیان، بهزاد فراهانی، کامران تفتی و محمدرضا غفاری در این سریال درخشیده اند. موسیقی هماهنگ و مناسب، تیتراژ خوب، شخصیت پردازی های درست، فیلمنامه جمع و جور، سادگی و صمیمیت در پرداخت و پرهیز از غلو و تلخی و سیاه نمایی، تصویربرداری وتصویرسازی حساب شده، فضاسازی های پذیرفتنی و منطبق با مضامین داستانک های سریال، صدای خوش محسن چاووشی و کارگردانی حرفه ای از امتیاز های اصلی «سایه بان» است.

سریال جذاب و با محتوای اجتماعی، عاشقانه و خانوادگی «سایه بان» از معدود مجموعه های موفق سال های اخیر تلویزیون و اثری ممتاز و متمایز در میان انواع تولیدات سریالی رایج سیما است. «سایه بان» با خوبی ها و امتیازهایش این روزها از صدا و سیما و بویژه جریان نابسامان سریال سازی درتلویزیون آبروداری می کند.»