رگبار و رعدوبرق در کهگیلویه و بویراحمد؛ گرما همچنان ماندگار است

علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی و شاخصهای ناپایداری، از امروز دوشنبه تا چهارشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و به تدریج در طول روز بر میزان ابرها افزوده میشود.
وی افزود: در این مدت در برخی مناطق استان رگبار و رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ پیشبینی میشود و وقوع تندبادهای لحظهای نیز در برخی ساعات شبانهروز دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۵، بیان کرد: ناپایداریهای جوی و بارشهای رگباری تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و لازم است شهروندان و دستگاههای مرتبط توصیههای هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.
وی همچنین درباره وضعیت دمایی استان گفت: از امروز روند افزایش نسبی دما با شیب ملایم پیشبینی میشود و ماندگاری هوای گرم همچنان در استان ادامه خواهد داشت.
کرمی تصریح کرد: برای روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه، آسمان استان در برخی ساعات با افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و غبار همراه خواهد بود و احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته، لیشتر با بیشینه دمای ۴۴.۴ درجه سانتیگراد گرمترین و مارگون با کمینه دمای ۱۷.۴ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدند.
کرمی از شهروندان خواست با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق، تندبادهای لحظهای و افزایش دما، توصیههای هواشناسی را جدی گرفته و در زمان فعالیت ناپایداریهای جوی از حضور در مناطق مستعد خطر خودداری کنند.
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