تلاش ارتش برای ارائه خدمات پیشگیرانه بهداشتی در شرق کشور

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دباغ مقدم معاون بهداشتی فرماندهی بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش، در حاشیه رزمایش بزرگ مردم یاری محمد رسول الله (ص) در شرق کشور در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این رزمایش در راستای تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و دستور سلسله مراتب فرماندهی جهت خدمت رسانی به مناطق محروم در شرق کشور انجام گرفته است تا بدین ترتیب، خدمات بهداشتی و درمانی در هفته وحدت در مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور انجام شود.

وی افزود: در این رزمایش توجه ویژه ای به حوزه پیشگیری و بهداشت شده است و تلاش ما بر این است تا با ارتقا بخشیدن به فرهنگ و سواد بهداشتی افراد زمینه بروز بیماری های مختلف را در سطح مردم کاهش دهیم.

معاون بهداشتی فرماندهی بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش تصریح کرد: در این رابطه همکارانم در حال حاضر آموزش های بهداشتی را در حوزه فردی در سطح دانش آموزان منطقه آغاز کرده اند که قطعا نتایج آن در درازمدت دیده می شود.

دباغ مقدم افزود: در حوزه غذا و تغذیه، مکمل درمانی را در دستور کار قرار داده ایم، سعی کردیم تا محرومیت های منطقه را در حوزه تغذیه با ویتامین ها و مواد معدنی تامین کنیم. متاسفانه طبق گزارشی که همکارانمان ارائه دادند در این منطقه با فقر آهن بویژه در خانم ها مواجهیم که از قرص های مکمل در این رابطه استفاده می کنیم.

وی همچنین گفت: در حوزه بهداشت محیطی، سم پاشی و مبارزه با ناقلین را در جهت مقابله با بیماری مالاریا که در منطقه وجود دارد، در دستورکار قرار داده ایم.

معاون بهداشتی فرماندهی بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش تاکید کرد: با توجه به اینکه اقتصاد مردم این مناطق بیشتر وابسته به دامپروری است، بحث واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری های دامی و پیشگیری از بیماری های قابل انتقال از انسان به حیوان را در دستور داریم و همچنین به طور مشخص بر روی سلامت فرآورده های دامی نیز کار کرده ایم.

دباغ مقدم تصریح کرد: در حوزه بیماری های رایج در منطقه، خدمات آموزشی و خودمراقبتی ارائه می شود، چراکه اگر افراد در همان روزهای اولیه بیماری، نوع مقابله و درمان صحیح را به سرعت آغاز کنند، بیماری به طور کلی قابل کنترل و روند درمان تسریع می شود.

وی در این رابطه خاطرنشان کرد: برای مثال، یکی از بیماری های رایج این منطقه، آب مروارید هست که به دلیل آفتاب سوزان و اشعه فرابنفش نور خورشید که سبب کدر شدن عدسی چشم می شود مردم به آن مبتلا می شوند که دراین زمینه، با استفاده از عینک آفتابی این بیماری قابل پیشگیری است.

معاون بهداشتی فرماندهی بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش در پایان گفت: بیماری شایع دیگری که در این مناطق دیده می شود، بیماری های مرتبط با کلیه و سنگ کلیه است که به دلیل نامناسب بودن آب منطقه در افراد شیوع پیدا کرده است.