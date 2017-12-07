مسمومیت ۳۰ نفر با مونوکسیدکربن در تبریز/ مرگ ۲ نفر در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: با توجه به روند کاهش دما طی ۴۸ ساعت گذشته ۳۰ نفر در تبریز با گاز مونوکسیدکربن مسموم شده اند.

دکتر فرزاد رحمانی گفت: این افراد در بخش اورژانس بیمارستان سینا بستری شده اند.

وی با اشاره به هشدار هواشناسی استان مبنی بر تغییرات جوی و سردشدن هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی گازی و فسیلی از شهروندان خواست در استفاده از وسایل گرمایشی دقت کنند و از بستن تمامی درزها و مسیرهای ورود هوا خودداری کنند تا حتما جریان هوای تازه به محل برقرار باشد.

وی گفت: مونوکسید کربن گازی بی رنگ و بی بوست و مسمومیت با آن علائمی شبیه سرماخوردگی دارد.

وی یادآور شد: مردم علائمی نظیر سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، استفراغ و ضعف عمومی دسته جمعی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده این علائم حتما درب و پنجره را باز و مراتب را سریعا به اورژانس اطلاع دهند.

۱۴ مصدوم و ۲ فوتی بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در اصفهان

همچنین مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: در ۷۲ ساعت گذشته، مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان اصفهان ۱۴ نفر را راهی بیمارستان کرد و جان ۲ نفر را گرفت.

دکتر غفور راستین اظهار کرد: ساعت ۹ و ۴۳ دقیقه صبح امروز در تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ اصفهان اعلام شد که فردی در داخل یک چادر دچار کاهش سطح هوشیاری شده است لذا بلافاصله واحد امدادی فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شد و پس از بررسی شرایط مصدوم، مشخص شد که وی تبعه افغان و ۳۵ ساله بوده و بر اثر روشن کردن ذغال داخل چادر و انتشار گاز سمی منوکسیدکربن جان خود را از دست داده است.

وی افزود: ساعت ۷ امروز نیز مردی از اهالی شهرستان یزدان شهر بر اثر مسمومیت با CO به دلیل نشت گاز از بخاری توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد منتقل شد؛ همچنین در ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه نیز بر اثر انتشار گاز منوکسیدکربن به دلیل روشن بودن ذغال و گاز پیک نیک در روستای ظفرقند، یک خانم و آقای ۲۷ ساله که دچار مسمومیت شده بودند، با تلاش تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه درمان شدند و یک خانم ۲۲ ساله به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شد.

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: عصر روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه نیز سه نفر شامل یک زن و دو کودک در منزلی واقع در خیابان احمدآباد اصفهان و یک زن و یک کودک در خیابان کاوه، کوچه بوستان به دلیل نشت گاز شهری دچار مسمومیت با منوکسید کربن شدند که هر ۵ نفر توسط تکنسین‌های واحدهای امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امین منتقل شدند.

دکتر راستین خاطرنشان کرد: همچنین روز دوشنبه ۱۳ آذرماه جاری، ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد در تماسی با ۱۱۵ شهرستان اردستان گزارشی از مسمومیت ۲ مرد ۳۶ و ۴۰ ساله با منوکسیدکربن بر اثر استفاده از ذغال برای گرم کردن محیط گزارش شد؛ این مصدومان توسط آمبولانس ۱۱۵ پس از انجام اقدامات درمانی اولیه بر روی آنها به بیمارستان شهید بهشتی اردستان انتقال یافتند.

وی یادآور شد: ساعت ۷ صبح دوشنبه نیز ۲ نفر شامل یک زن ۴۶ ساله و یک مرد ۴۸ ساله در منزلی واقع در خیابان ملک شهر اصفهان بر اثر نشت گاز از اجاق خوراک پزی دچار مسمومیت با CO شدند؛ این دو نفر نیز توسط تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی به بیمارستان غرضی انتقال یافتند.

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان افزود: ساعت ۱۵ همان روز نیز یک مرد ۴۰ ساله در میدان تره بار اصفهان به دلیل روشن کردن گاز پیک‌نیک در خودروی کامیون و مسمومیت با منوکسیدکربن جانش را از دست داد.