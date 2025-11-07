  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

زمانپور: ۲ حادثه گازگرفتگی در اصفهان یک فوتی و یک مصدوم داشت

زمانپور: ۲ حادثه گازگرفتگی در اصفهان یک فوتی و یک مصدوم داشت

اصفهان -رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع دو حادثه جداگانه مسمومیت با مونوکسید کربن خبر داد و گفت: در این حوادث یک مرد جان باخت و یک نفر دیگر به بیمارستان منتقل شد.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۵۹ روز شانزدهم آبان ۱۴۰۴، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به گرگاب خیابان بی درام اعزام شد که در این حادثه مردی ۴۵ ساله دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شد.

وی پس از دریافت اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس، توسط آمبولانس به بیمارستان گلدیس منتقل شد.

زمانپوز افزود: تنها ۹ دقیقه بعد، ساعت ۱۰:۰۸، حادثه دوم در شهرک صنعتی علویجه رخ داد که بر اثر آن مردی ۵۹ ساله بر اثر مسمومیت با همان گاز جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با هشدار نسبت به خطرات استفاده ناصحیح از وسایل گرمایشی و عدم تهویه مطلوب محیط، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فصل سرما تأکید کرد.

کد مطلب 6647707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام. خسته نباشید. ماموران شرکت گاز باید داخل خانه ها را هم بررسی کنند و ایمنی وسایل را بررسی کنند. بخصوص افراد مناطق محروم ممکن است رعایت نکنند. من بیمار بودم جراحی کرده بودم. چند بیماری دیگر هم برای من ایجاد کردند. فردی زابلی در تهران‌. خیلی متشکر.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها