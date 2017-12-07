بارش برف و کولاک پروازهای فرودگاه اردبیل را لغو کرد

سید فخر الدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از ساعات اولیه صبح روز پنج شنبه بارش برف سطح فرودگاه اردبیل را پوشانده و به دلیل تداوم آن دید افقی کاهش یافته است.

وی افزود: به دلیل بارش برف پرواز آسمان تهران - اردبیل که قرار بود در ساعت ۹:۴۰ دقیقه از فرودگاه مهر آباد انجام شده و در ۱۰:۴۰ دقیقه در فرودگاه اردبیل بر زمین بنشیند، باطل شد.

مدیر کل فرودگاه های استان با تاکید به اینکه برف روبی باند فرودگاه اردبیل با قوت انجام می شود، اضافه کرد: به دلیل تداوم بارش برف، برف روبی در چند نوبت انجام شده و همچنان ادامه دارد.

هاشمی در خصوص وضعیت پرواز تهران- اردبیل هواپیمایی ایران ایر که قرار است در ساعت ۱۲:۱۰ دقیقه در فرودگاه اردبیل به زمین بنشیند، اضافه کرد: به احتمال قوی به دلیل تداوم بارش برف این پرواز نیز باطل خواهد شد.