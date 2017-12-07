به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی حجتالاسلام حسن علیدادی سلیمانی را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمان منصوب کردند.
متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجةالاسلام آقای حاج شیخ حسن علیدادی سلیمانی دامت افاضاته
اکنون که جناب حجةالاسلام آقای حاج سیّد یحیی جعفری از امامت جمعهی کرمان کناره گیری کردهاند با تشکر فراوان از خدمات و زحمات طولانی آن روحانی مردمی و خدوم، جنابعالی را که از شایستگی لازم برخوردار و دارای حسن سابقه در عرصهی تبلیغ و سلوک دینی و مردمی میباشید به نمایندگی خود در استان و امامت جمعهی شهر کرمان منصوب میکنم.
مردم نجیب و عزیز کرمان، جایگاه احترامبرانگیزی در دوران مبارزات نهضت اسلامی و نیز دوران پس از انقلاب، کسب کردند و این به برکت فداکاری هوشمندانه و حضور آگاهانهی آنان در همهی حوادث مهم نظامی و سیاسی و اجتماعی چند ده ساله بود. چه در فصل درخشان دفاع مقدس و چه در فصل مواجهه با حوادث طبیعی تلخ و چه در فصل پیشامدهای تعیین کنندهی سیاسی، مردم آن استان آزمون موفقی از خود نشان دادند و چهرههای برجستهای از میان خود به ملت ایران تقدیم کردند.
اکنون جنابعالی در میان این مردم عزیز و محبوب، به قبول وظیفه سنگینی مفتخر گشتهاید. امید است به بهترین وجه از عهدهی آن برآئید. انس با عامه مردم، معاشرت با جوانان، همکاری با دانشگاهیان و فرزانگان، تقویت جدّی جبههی فرهنگی انقلاب، ارتباط مستمر با علمای اعلام و بهره گیری از توان و ابتکار جوانان انقلابی و مومن و غنی کردن محتوای نمازجمعه را از جنابعالی انتظار دارم و توفیقاتتان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سیّد علی خامنهای
۱۵ آذر ۱۳۹۶
نظر شما