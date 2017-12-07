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۱۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۹

پس از اقدام شب‌گذشته ترامپ صورت گرفت؛

امیدواری نتانیاهو برای انتقال سفارتخانه سایر کشورها به بیت‌المقدس

امیدواری نتانیاهو برای انتقال سفارتخانه سایر کشورها به بیت‌المقدس

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ابراز امیدواری کرد که سایر کشورها از تصمیم ترامپ پیروی کرده و سفارتخانه کشورهایشان را از تل آویو به بیت المقدس انتقال دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه در جریان نشستی در وزارت خارجه این رژیم در واکنش به تصمیم شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارتخانه واشنگتن از تل آویو به این شهر ابراز امیدواری کرد که سایر کشورها از این تصمیم پیروی کنند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این نشست اعلام کرد که در تلاش برای متفاعد کردن کشورها در راستای دنباله روی از تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت کشورهای متبوع خود از تل آویو به بیت المقدس تلاش خواهد کرد.

لازم به ذکر است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد که بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته و قصد دارد سفارت این کشور را از تل آویو به قدس تغییر دهد.

کد مطلب 4165367

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    نظرات

    • عرب IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با اعلام اقای نتانیاهو کشورهای عرب که با رژیم کودک کش صهیونیستی عادی سازی روابط را انجام داده اند و زودتر از بقیه کشورها به ارمان فلسطین خیانت کرده مجدد اولین کشورهای خیانت کننده خواهند بود

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