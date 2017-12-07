دو نفر بر اثر نشت گاز منوکسید کربن در اصفهان جان باختند

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردی در داخل یک چادر دچار کاهش سطح هوشیاری شد که بلافاصله واحد امدادی فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شد.

وی بیان داشت: پس از بررسی شرایط مصدوم، مشخص شد که وی تبعه افغان و ۳۵ ساله بوده و بر اثر روشن کردن ذغال داخل چادر و انتشار گاز سمی منوکسیدکربن جان خود را از دست داده است.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان افزود: مردی از اهالی شهرستان یزدان شهر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن به دلیل نشت گاز از بخاری توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد منتقل شد.

وی ادامه داد: بر اثر انتشار گاز منوکسیدکربن به دلیل روشن بودن ذغال و گاز پیک نیک در روستای ظفرقند، یک زن و مرد ۲۷ ساله که دچار مسمومیت شده بودند، با تلاش تکنسین های اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه درمان شدند و یک زن ۲۲ ساله به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شد.

راستین تصریح کرد: سه نفر شامل یک زن و دو کودک در منزلی واقع در خیابان احمدآباد اصفهان و یک زن و یک کودک در خیابان کاوه، کوچه بوستان به دلیل نشت گاز شهری دچار مسمومیت با منوکسید کربن شدند که هر پنج نفر توسط تکنسین‌های واحدهای امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امین منتقل شدند.

وی گفت: در تماسی با ۱۱۵ شهرستان اردستان گزارشی از مسمومیت دو مرد ۳۶ و ۴۰ساله با منوکسیدکربن بر اثر استفاده از ذغال برای گرم کردن محیط گزارش شد؛ این مصدومان توسط آمبولانس ۱۱۵ پس از انجام اقدامات درمانی اولیه بر روی آنها به بیمارستان شهید بهشتی اردستان انتقال یافتند.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان یادآور شد: یک زن ۴۶ ساله و یک مرد ۴۸ ساله در منزلی واقع در خیابان ملک شهر اصفهان بر اثر نشت گاز از اجاق خوراک پزی دچار مسمومیت با CO شدند؛ این دو نفر نیز توسط تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی به بیمارستان غرضی انتقال یافتند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان افزود: یک مرد ۴۰ ساله در میدان تره بار اصفهان به دلیل روشن کردن گاز پیک‌نیک در خودروی کامیون و مسمومیت با منوکسیدکربن جانش را از دست داد.