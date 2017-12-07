کشورهای عربی و اسلامی باید سفرای آمریکا را احضار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی درباره آخرین تحولات فلسطین و اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی توسط دولت آمریکا اظهار داشت: امروز پس از گذشت ۱۰۰ سال از بیانیه بالفور احساس می کنیم که در برابر بیانیه بالفور جدیدی قرار داریم.

دبیر کل حزب الله عنوان کرد: صداهایی در جهان عرب خواهیم شنید که می گویند این تصمیم هیچ ارزشی ندارد.

مسئولیت جامعه بین الملل در برابر تصمیم آمریکا

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی و رهبران آن به قوانین، میثاق نامه ها و توافق های بین المللی و همچنین آنچه که جامعه بین الملل نامیده می شود، احترام نمی گذارند.

نصرالله تصریح کرد: درک خطرات ناشی از این تصمیم آمریکا جامعه بین الملل را در قبال مسئولیت خود به تحرک وا می دارد.

وی تاکید کرد که ترامپ با این تصمیم خود قدس را تحت سیطره و هیمنه کامل صهیونیست ها قرار دارد و به آنها گفت ‌اکنون بیت المقدس متعلق به شما و تحت سیطره شماست.

افزایش روند یهودی سازی در بیت المقدس بعد از تصمیم ترامپ

دبیر کل حزب الله لبنان عنوان کرد: بعد از تصمیم اخیر ترامپ، صهیونیست‌ها روند یهودی‌ سازی بیت المقدس و ساخت شهرک‌های صهیونیست‌ نشین را شدت خواهند بخشید.

نصرالله تاکید کرد: طبق موضعگیری اخیر آمریکا حاکمیت بر مقدسات اسلامی و مسیحی در بیت المقدس تحت اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفت، از این رو سرنوشت این مقدسات در قدس اشغالی با تهدید شدید مواجه است و در این میان بزرگترین تهدید متوجه مسجد مبارک الاقصی است.

وی با تاکید بر اینکه بیت المقدس قلب و محور اصلی مسئله فلسطین است، گفت: برخی بر این باورند که ترامپ با این کار خود تیر خلاص را به مذاکرات سازش میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی شلیک کرده و برخی نیز معتقدند این مذاکرات از خیلی وقت‌ پیش تمام شده بود و ترامپ مرگ آن را اعلام کرد.

دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت: باید پرسید بعد از اقدام اخیر و گستاخی اخیر ترامپ علیه بیت المقدس، چه سرنوشتی منتظر جولان اشغالی، مزارع شبعا و کرانه باختری است؟!

وی با تاکید بر اینکه سکوت در برابر تصمیم اخیر ترامپ خطرات زیادی دارد که برجسته ترین آنها دست درازی آمریکا به تمام مقدرات جهان عرب است، عنوان کرد: ظاهرا کشورهای جهان با تصمیم ترامپ مخالف هستند و همه کشورهای عربی و اسلامی نیز با این اقدام مخالفت کرده اند.

توهین ترامپ به احساسات صدها میلیون ها مسلمان

سید حسن نصرالله گفت: باید در نظر داشت که ترامپ به هیچکس و به اراده بین المللی احترام نمی گذارد و آنچه که ما دیروز شاهد آن بودیم توهین به جهان از سوی ترامپ به خاطر رژیم صهیونیستی بود. این تصمیم توهین و تعرض به احساسات صدها میلیون مسلمان و مسیحی است.

وی عنوان کرد: دنیا با قانون جنگل و سوداهای های مردی که در کاخ سفید ساکن است، محکوم شد و اینجاست که معلوم می شود متحدان واشنگتن از کشورهای عربی و اسلامی هیچ ارزشی برای دولت آمریکا ندارند و نخستین چیزی که برای مقامات آمریکا در منطقه ارزشمند است، رژیم صهیونیستی و منافع آن است.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: ما در برابر تجاوز آشکار آمریکا به بیت المقدس و ساکنان آن و همچنین مقدسات و هویت تاریخی و تمدنی این شهر هستیم. ما در برابر ظلم تاریخی بزرگ به مقدسات و امت اسلامی از سوی استکبار قرار داریم. ما در برابر تعرض به مقدستمان قرار داریم و باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کنیم.

کشورهای عربی و اسلامی باید سفرای آمریکا را احضار کنند

سید حسن نصرالله تصریح کرد: همه باید تصمیم اخیر ترامپ را محکوم و به آن اعتراض کنند، چرا که این اقدام تعرض آشکار آمریکا به مقدسات اسلامی است و مقابله با آن نیازمند همبستگی با فلسطین و بیت المقدس اشغالی است. باید دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی مخالفت و محکومیت این اقدام ترامپ علیه جهان اسلام و عرب را بشنوند.

وی همچنین تاکید کرد که کشورهای عربی و اسلامی باید سفرای آمریکا را فراخوانده و رسما به این تصمیم ترامپ واکنش نشان دهند.

دبیر کل حزب الله لبنان در مورد علت و ریشه اصلی تصمیم اخیر دولت آمریکا تصریح کرد: کشورها و ملت‌ های عربی فلسطین را فراموش کرده اند و هر کشوری مشغول مسائل مربوط به خود است و کسی وقت ندارد برای فلسطین موضعگیری کند.

هر اقدامی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خیانت به بیت المقدس است

نصرالله با تاکید بر اینکه ملت فلسطین در خط مقدم دفاع از بیت المقدس و مسئله فلسطین قرار دارد، افزود: من به برپایی تظاهرات و اعتصاب در حمایت از بیت المقدس و محکومیت تصمیم ترامپ دعوت می کنم و انتظار می رود همه سازمان و تشکل های عربی و اسلامی در محکومیت این تصمیم بیانیه صادر کنند و باید به سفرای آمریکا در کشورهای مختلف اعلام کرد که این تصمیم منطقه را در موقعیت خطرناک و مبهمی قرار می دهد.

وی ادامه داد: من خواهان توقف همه تماس ها و ارتباط های آشکار و مخفی با رژیم صهیونیستی و خواهان قطع روابط دیپلماتیک با تل آویو و توقف عادی سازی هر گونه روابط با آن هستم، چرا که هر گونه اقدام برای عادی سازی روابط با این رژیم بزرگترین خیانت به بیت المقدس است.

کشورهای اسلامی و عربی از فلسطین در همه سطوح حمایت کنند

دبیر کل حزب الله تصریح کرد: باید همه قوانین و اقدمات مربوط به تحریم رژیم صهیونیستی را در همه سطوح بار دیگر فعال کرد، باید فلسطینیان بیانیه ای صادر و اعلام کنند که ترامپ روند صلح (سازش) را به طور کلی نابود کرد. باید مخالفت با هر گونه بازگشت به مذاکرات پیش از عقب نشینی از تصمیم اخیر مبنی بر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به ترامپ اعلام شود. باید کشورهای عربی و اسلامی در بیانیه ای الزام آور بیت المقدس را به عنوان پایتخت ابدی و غیر قابل مذاکره فلسطین اعلام کنند. باید کشورهای اسلامی به انتفاضه جدید فلسطینی و تشدید عملیات های مقاومت دعوت کنند و باید کشورهای اسلامی و عربی از ملت فلسطین در همه سطوح اعم از تسلیحاتی، مالی و سیاسی حمایت کنند.

نصرالله اظهار داشت: وحدت و همبستگی در مورد گزینه مقاومت و حمایت کامل از این گزینه باعث خواهد شد تا دولت آمریکا به این مهم پی ببرد که تصمیم ترامپ تاثیر و کارکردی ندارد. ما باید از فرصت استفاده کرده و به صورت جدی به دولت های عربی و اسلامی گوشزد کنیم که جنگ های داخلی باید پایان یابد.

دعوت به تظاهرات گسترده در حمایت از فلسطین

دبیر کل حزب الله افزود: باید برای خروج از بحران های عربی و اسلامی به دنبال راه حلی گشت، چرا که مقدسات در خطر هستند و من همه را به تظاهرات گسترده مردمی در محکومیت تصمیم اخیر ترامپ علیه بیت المقدس و اعلام همبستگی با ملت فلسطین دعوت می کنم.

وی همچنین از مردم لبنان خواست در حمایت از بیت المقدس و محکومیت تصمیم گستاخانه ترامپ در ضاحیه جنوبی دست به تظاهرات گسترده ‌ای بزنند.

نصرالله اظهار داشت: باید جهاد و شجاعت ملت فلسطین را زنده کنیم و همیشه از این ملت شجاع حمایت کنیم. ما امتی هستیم که می توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و صحنه را به گونه ای تغییر دهیم که تبدیل به پیروزی برای امت ما شود و این نیازمند اراده است.

دبیر کل حزب الله در پایان تصریح کرد: اقدام اخیر ترامپ تهدیدی بزرگ است که انسان های شریف در جهان می توانند آن را تبدیل به بزرگترین فرصت کنند تا منافع و مصالح ملت ها و امت ما محقق شود.