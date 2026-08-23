فرآوری گیاهان دارویی در همدان باید جای خام فروشی را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه عصر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای استان، روز همدان، بزرگداشت ابنسینا و هفته دولت، اظهار کرد: همدلی و شبکه همکاری میان امام جمعه، استاندار و سایر مسئولان استان برای پیگیری مسائل فرهنگی شکل گرفته است و این ظرفیت ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی همدان افزود: استان همدان از گذشته یکی از کانونهای مهم علم، فرهنگ و تمدن بوده و شخصیتهایی همچون ابنسینا، باباطاهر، عینالقضات همدانی و میرسیدعلی همدانی بخشی از میراث ارزشمند آن به شمار میروند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: دانشآموز همدانی باید بداند در چه سرزمینی زندگی میکند چراکه ناآشنایی نسل جوان با تاریخ، مفاخر و شخصیتهای علمی و فرهنگی استان موجب از دست رفتن بخشی از هویت آنها میشود.
حجت الاسلام خسروپناه بیان کرد: زمینه معرفی نمادین شخصیتهای علمی و فرهنگی همدان و آثار آنها فراهم شود و دانشآموزان با حضور در موزهها، مراکز تاریخی و فرهنگی و اماکن مرتبط از نزدیک با این میراث آشنا شوند.
وی صنایعدستی، موزهها، میراث دفاع مقدس، غذاهای محلی و ظرفیتهای علمی را از دیگر توانمندیهای مهم همدان برشمرد و گفت: گاهی ساکنان یک منطقه به دلیل حضور مستمر در محیط بخشی از ظرفیتهای آن را کمتر مشاهده میکنند اما ارزش این توانمندیها از نگاه بیرونی بیشتر نمایان میشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظرفیت بینالمللی ابنسینا اظهار کرد: باید از توانمندی مفاخر همدان برای توسعه ارتباطات علمی و فرهنگی در سطح بینالمللی استفاده کرد زیرا در کشورهای مختلف نسبت به شخصیتهایی همچون ابنسینا علاقه و پرسشهای علمی وجود دارد.
حجت الاسلام خسروپناه همچنین استفاده از ظرفیت همدانیهای مقیم خارج از استان و کشور را ضروری دانست و افزود: شخصیتهای موثر همدانی میتوانند در مسیر توسعه استان نقشآفرینی کنند و لازم است این ظرفیت در قالب شبکهای منسجم مورد استفاده قرار گیرد.
وی بر تقویت نقش قرارگاهی شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و گفت: قرارگاه فرهنگی به معنای جمع شدن افراد در یک اتاق نیست بلکه نوعی فناوری نرم با اصول و ضوابط مشخص است که در آن سهم هر دستگاه در حل مسائل فرهنگی باید بهطور دقیق تعیین شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: دستگاههای مختلف باید برنامهها و بودجههای خود را با اسناد فرهنگی مرتبط کنند و دستگاههایی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان و صداوسیما متناسب با ماموریتهای خود در اجرای این اسناد نقش داشته باشند.
فرهنگ و اقتصاد از یکدیگر جدا نیستند
حجت الاسلام خسروپناه با تاکید بر پیوند مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گفت: نمیتوان مسائل فرهنگی را بدون توجه به اقتصاد بررسی کرد و ارتباط میان این ۲ حوزه هنوز بهدرستی شکل نگرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت همدان در حوزه گیاهان دارویی افزود: استان همدان از گونههای متعدد گیاهان دارویی برخوردار است و باید به جای خامفروشی، فرآوری و تولید محصولات نهایی در دستور کار قرار گیرد چراکه این موضوع میتواند زمینه اشتغال شمار زیادی از فارغالتحصیلان دانشگاهی را فراهم کند.
دبیر شورای شورای عالی انقلاب فرهنگی رفع موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی ضروری دانست و گفت: در صورت ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران و رفع موانع فعالیت آنها زمینه برای احداث کارخانه، ایجاد اشتغال و رونق تولید فراهم میشود.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری با سرمایهداری متفاوت است، اظهار کرد: اسلام با سرمایهگذاری و گردش ثروت موافق است و باید شرایطی فراهم شود تا سرمایهها در مسیر تولید، اشتغال و توسعه قرار گیرند.
حجت الاسلام خسروپناه آموزش و پرورش را از اولویتهای مهم فرهنگی دانست و گفت: باید برای نسل نوجوان وقت گذاشت و با آنها بهصورت چهرهبهچهره گفتوگو کرد چراکه نوجوانان امروز بیش از گذشته به گفتوگو، شنیده شدن و اقناع نیاز دارند.
وی افزود: نسل جدید با سرعت زیادی از نسلهای گذشته فاصله میگیرد و نباید صرفاً به دنبال مقصر بود بلکه باید با نوجوانان ارتباط برقرار کرد و برای شنیدن و پاسخگویی به پرسشهای آنها زمان گذاشت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر ضرورت توجه حوزههای علمیه به نیازهای جدید جامعه تاکید کرد و گفت: میراث علمی حوزهها ارزشمند است اما این میراث باید بتواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیز باشد.
حجت الاسلام خسروپناه مهارتهایی همچون تفکر، تصمیمگیری، حل مسئله و ارتباط موثر را از نیازهای جامعه امروز برشمرد و اظهار کرد: در حوزههایی مانند تعلیم و تربیت، ورزش و آموزش و پرورش به فقه حکمرانی نیاز داریم و حوزههای علمیه میتوانند در این زمینه نقشآفرینی کنند.
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