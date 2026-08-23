  1. استانها
  2. همدان
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۱

کشف محموله ۴۰ میلیارد ریالی شمع و وایر قاچاق در همدان

کشف محموله ۴۰ میلیارد ریالی شمع و وایر قاچاق در همدان

همدان- فرمانده انتظامی استان همدان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۶۱ کارتن شمع و وایر خودرو به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و با انجام گشت‌زنی‌های هدفمند در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از خودروی توقیفی ۶۱ کارتن شمع و وایر خودرو که به صورت قاچاق حمل می‌شد، کشف شد، کارشناسان مربوطه ارزش ریالی این محموله را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار نجفی با تاکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارت‌های میدانی برخورد قاطع با قاچاقچیان و مخلان نظم اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا و ارز موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود.

کد مطلب 6925262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها