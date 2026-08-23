کشف محموله ۴۰ میلیارد ریالی شمع و وایر قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با انجام گشتزنیهای هدفمند در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی دقیق از خودروی توقیفی ۶۱ کارتن شمع و وایر خودرو که به صورت قاچاق حمل میشد، کشف شد، کارشناسان مربوطه ارزش ریالی این محموله را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
سردار نجفی با تاکید بر استمرار طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: پلیس با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و نظارتهای میدانی برخورد قاطع با قاچاقچیان و مخلان نظم اقتصادی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا و ارز موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود.
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