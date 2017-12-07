دیوارکشی در کافه نادری کذب است/الویت حفظ و نگهداری میراث فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر ، با توجه به بروز برخی حواشی در شبکه های اجتماعی مبنی بر تفکیک زمین و دیوار کشی در محوطه هتل و کافه نادری ، مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام طی بیانیه ای اعلام کرد: موضوع تفکیک زمین، دیوارکشی و حتی جابجایی یک آجر در محوطه مجاور کافه نادری با پلاک ثبتی (۲۰۳/۲۴) از اساس خبرسازی و کذب است و به هیچ وجه چنین تصمیمی اتخاذ نشده است .



در این بیانیه آمده است: ستاد اجرایی مالک ملک مجاور کافه نادری است و با توجه به اعلام شفاهی وکیل بهره برداران این ملک مبنی بر آمادگی برای خرید این ملک، به منظور حل مشکل کافه نادری این ملک در لیست مزایده قرار داده شده است. شایان ذکر است علیرغم اینکه مالکیت این ملک بیش از دو سال است که در اختیار ستاد اجرایی قرار دارد ولی با این وجود تا کنون و پیش از اعلام آمادگی از سوی وکیل بهره برداران در هیچ کدام از مزایده های ستاد این ملک در لیست مزایده قرار نگرفته است.



در این بیانیه تاکید شده است: حسب دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تا تعیین تکلیف موضوعات اختلافی در این رابطه، این ملک از روز گذشته از لیست مزایده های ستاد خارج گردیده است و حتی در صورت چاپ این آگهی در روزنامه های روز شنبه ( که پیش از این ارسال و چاپ شده اند) پیشنهادهای ارسالی برای این مزایده بررسی نخواهد شد.



در بیانیه مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام آمده است: تاسف برانگیز است که با وجود اینکه تا کنون هیچ منبع رسمی خبر تفکیک زمین و دیوارکشی در محوطه کافه نادری را اعلام نکرده و مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است برخی مسئولین و منابع خبری به نقل از شنیده ها این خبر را اعلام کرده اند.



در پایان این بیانیه خاطر نشان شده است: ضرورت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی کشور همیشه از اولویت های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بوده و این ستاد قبل از هر سازمان یا نهاد دیگر خود را متعهد به حفظ میراث فرهنگی کشور می داند.