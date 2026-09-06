۳ مستند و یک مجموعه‌ فیلم کوتاه به شبکه‌ اکران سیار پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، سه مستند «آشیان»، «راز هرمز» و «ماجرای نیمه شب» و مجموعه فیلم کوتاه «زنگ میناب» به شبکه اکران سیار موسسه سینمایی بهمن سبز اضافه شدند و در شهرهای فاقد سینما به نمایش درمیآیند.
مستند «راز هرمز» به کارگردانی مهدی انصاری و تهیهکنندگی مصطفی شوقی به روایت راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای افزایش توان دفاعی و نظامی نیروهای دریایی ارتش و سپاه میپردازد و نقش هدایتها و تدابیر رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای، را در تغییر و تقویت استراتژی دفاعی ایران در این منطقه بررسی میکند.
همچنین، این مستند با بهرهگیری از روایتهای مستند، اسناد مرتبط و تصاویری کمتر دیدهشده، به مأموریتها و نقشآفرینی شهید امیر دریابان علی شمخانی در مسیر توسعه توان دریایی ایران و صیانت از منافع ملی و امنیت منطقه میپردازد.
مستند «آشیان» به کارگردانی و تهیهکنندگی سیدجمال عودسیمین، پرترهای متفاوت و صمیمانه از یک روحانی دغدغهمند به نام سید عماد موسوی است که در محله کمبرخوردار «حصیرآباد» خدمت میکند. اما «آشیان» صرفاً یک فیلمِ پرتره نیست؛ بلکه تلاش میکند معنای فراموششده «مسجد» را بازخوانی کند.
مستند «ماجرای نیمه شب» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی مطهر به چگونگی ترور شهید سیدحسن نصرالله و مراسم تشییع پیکر او و نمایش تصاویری از محل دفن سید میپردازد.
مجموعه فیلم کوتاه «زنگ میناب» به کارگردانی میثم بابایی و تهیهکنندگی محسن حمیدزاده داستانهای کوتاهی از شهدای دانش آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب است که در پی حمله بیرحمانه ارتش آمریکایی- صهیونی به آسمان پر کشیدند.
علاقهمندان برای هماهنگی اکران سیار میتوانند به سایت esayar.ir مراجعه کنند و یا با شماره ۰۹۳۰۴۱۰۳۰۰۸ تماس بگیرند.
شبکه اکران سیار بهمن سبز به عنوان بزرگترین شبکه اکران سیار در سراسر کشور با هدف افزایش دسترسی مخاطبان در شهرهای محروم و فاقد سینما به محتوای فرهنگی راهاندازی شده است.
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