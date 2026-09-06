دونده همدانی به دلیل لغو پروازها از مسابقات ناگویا بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یاسین گلمحمدی که در آخرین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی در شیراز موفق به کسب سهمیه شد و قرار بود با ثبت رکورد در مسابقات عمان جواز حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را به دست آورد به دلیل لغو پروازهای عمان از این مسابقات بازماند.

مسعود بنام ادامه داد: : تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا یاسین گلمحمدی بتواند راهی بازی‌های آسیایی شود و برای حل مشکلات اعزام این ورزشکار پیگیری‌های زیادی انجام شد.

وی افزود: گلمحمدی با چند مشکل جدی برای خروج و اعزام مواجه بود که با پیگیری هیئت و مسئولان این موانع برطرف شد و حتی شرایطی فراهم شد که امکان اعزام او ممکن بود اما متاسفانه در آخرین لحظه پروازها لغو شد.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان ادامه داد: این اتفاق ناراحت‌کننده بود چراکه یاسین با شایستگی سهمیه حضور در مسابقات عمان را به دست آورده بود و در اردوهای تیم ملی حضور داشت و از نظر فنی نیز شرایط مناسبی برای شرکت در این رقابت‌ها داشت.

وی با اشاره به اینکه گلمحمدی از سرمایه‌های آینده دوومیدانی استان است، تصریح کرد: آنچه رخ داد خارج از اختیار ورزشکار و هیئت بود و می‌توان از آن به عنوان یک بدشانسی بزرگ یاد کرد اما با این حال امیدواریم این تجربه تلخ انگیزه یاسین گلمحمدی را برای ادامه مسیر و رسیدن به موفقیت‌های بزرگ‌تر کاهش ندهد.