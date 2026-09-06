به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور سما دانشگاه آزاد اسلامی همدان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان المپیک فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تیم دانشآموزی دبستان سما واحد همدان متشکل از «علیرضا یاری» و «کارن مجیدیکیا» موفق شد رتبه برتر دانشآموزی محور هوش مصنوعی را از آن خود کند.
حمیدرضا مظاهری ادامه داد: در محور هوش مصنوعی المپیک فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ۲۰۹ دانشآموز از سراسر کشور ثبتنام کرده بودند که پس از برگزاری مرحله رقابت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تیم دانشآموزی دبستان سما واحد همدان عنوان برتر را کسب کرد.
وی با اشاره به اهمیت فناوریهای نوین اظهار کرد: هوش مصنوعی و اینترنت اشیا از مهمترین فناوریهای آیندهساز کشور هستند و مدارس باید از دوران دانشآموزی زمینه آشنایی، آموزش و تجربه عملی نسل آینده را با این فناوریها فراهم کنند.
معاون امور سما دانشگاه آزاد اسلامی همدان افزود: مجموعه سما همدان با شناسایی استعدادهای دانشآموزی و فراهمکردن بسترهای آموزشی و فناورانه تلاش میکند دانشآموزان را برای حضور موثر در عرصههای علمی و فناوری آماده کند و موفقیت اخیر دانشآموزان دبستان سما همدان حاصل همین رویکرد و تلاش جمعی است.
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