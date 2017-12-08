به گزارش خبرگزاری مهر، هشت فیلم مستند ایرانی که در سه گروه مستندهای کوتاه و نیمهبلند و بلند به رقابت با آثار خارجی بخش مسابقه بینالملل میپردازند، به این شرح اعلام شدند:
مستندهای کوتاه: خاکهای نرم فکه (عباس عمرانی بیدی)، لوتوس (محمدرضا وطندوست)
مستندهای نیمهبلند: تجربه شرقی (فاطمه موسوی)، سربازخانه (هادی معصومدوست)، نقطه سر خط (جمشید مجددی)
مستندهای بلند: در جستجوی فریده (آزاده موسوی، کوروش عطائی)، زنانی با گوشوارههای باروتی (رضا فرهمند)، مادرم ایل من (عزتالله پروازه)
پیشتر اعلام شده بود که در بخش مسابقه بینالملل جشنواره سینماحقیقت، ۲۵ فیلم از ۱۸ کشور جهان پذیرفته شدهاند.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، یازدهمین دوره جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در پردیس سینمایی چارسو شهر تهران برگزار خواهد کرد.
