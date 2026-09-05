به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا نخعی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای صیانت از انفال و مقابله با سودجویان، طرحی ضربتی در دو مرحله اجرا شد که منجر به رفع تصرف ۳۰ مورد از اراضی تصاحب شده به مساحت ۱۲ هکتار و ۸۸۲ متر مربع شد.
وی گفت: این اراضی که از طریق تغییر کاربری غیرمجاز به تصرف درآمده بود، با عملیات هماهنگ از متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد.
وی با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت برای مقابله قاطعانه با زمینخواری، از افزایش نظارتهای شبانهروزی و برخورد بدون اغماض با متصرفان افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک زمینخواری یا فعالیت بنگاههای غیرمجاز، میتوانند مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۶۹۶ به یگان حفاظت اطلاع دهند.
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