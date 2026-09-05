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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

باز پس‌گیری ۱۲ هکتار از اراضی دولتی در کرمان به ارزش ۴۷ میلیارد تومان

باز پس‌گیری ۱۲ هکتار از اراضی دولتی در کرمان به ارزش ۴۷ میلیارد تومان

کرمان-فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمان از باز پس‌گیری بیش از ۱۲ هکتار از اراضی دولتی به ارزش تقریبی ۴۷۳ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا نخعی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای صیانت از انفال و مقابله با سودجویان، طرحی ضربتی در دو مرحله اجرا شد که منجر به رفع تصرف ۳۰ مورد از اراضی تصاحب شده به مساحت ۱۲ هکتار و ۸۸۲ متر مربع شد.

وی گفت: این اراضی که از طریق تغییر کاربری غیرمجاز به تصرف درآمده بود، با عملیات هماهنگ از متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد.

وی با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت برای مقابله قاطعانه با زمین‌خواری، از افزایش نظارت‌های شبانه‌روزی و برخورد بدون اغماض با متصرفان افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک زمین‌خواری یا فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز، می‌توانند مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۶۹۶ به یگان حفاظت اطلاع دهند.

کد مطلب 6938133

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