به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا نخعی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای صیانت از انفال و مقابله با سودجویان، طرحی ضربتی در دو مرحله اجرا شد که منجر به رفع تصرف ۳۰ مورد از اراضی تصاحب شده به مساحت ۱۲ هکتار و ۸۸۲ متر مربع شد.

وی گفت: این اراضی که از طریق تغییر کاربری غیرمجاز به تصرف درآمده بود، با عملیات هماهنگ از متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد.

وی با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت برای مقابله قاطعانه با زمین‌خواری، از افزایش نظارت‌های شبانه‌روزی و برخورد بدون اغماض با متصرفان افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک زمین‌خواری یا فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز، می‌توانند مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۶۹۶ به یگان حفاظت اطلاع دهند.