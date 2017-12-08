تلاش بارسا برای نگه داشتن «ماسچرانو» در تیم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هواداری بارسلونا، موندو دپورتیوو، در گزارشی از ضعف خط دفاعی تیم فوتبل والورده، بارسلونا، در این روزها نوشته است. این در حالی است که خاویر ماسچرانو که در این شرایط می‎تواند کمک خوبی برای آبی و اناری‌ها باشد مدعی شده در تیم اهمیش را از دست داده و می‎خواهد با جدایی از تیم این اهمیت از دست رفته را احیا کند.

او به قدری برای بازی در تیم ملی آرژانتین مصمم است که می‎خواهد هر طور شده در فصل آخر در آستانه جام جهانی روسیه در تیمی باشد که بتواند خودش را به سرمربی تیم ملی کشورش نشان دهد. انقدر مصمم که حاضر نیست حتی با مصدومیت ساموئل اومتیتی جایش را بگیرد. چرا که فکر می‎کند احتمالش زیاد است با بازگشت او دوباره در بارسا نیمکت‎نشین شده و ژانویه هم گذشته باشد و دیگر نتواند به تیمی دیگر برود.

این در حالی است که توماس فرمالن هم توانسته اعتماد والورده را جلب کند و در بازی‎های اخیر عملکرد قابل قبولی از خودش به نمایش گذاشته است. جرار پیکه هم هنوز یکی از مدافعان آخر بارسا است و این یعنی هنوز هم ممکن است به ماسچرانو بازی نرسد.

نکته اما اینجاست که نگه داشتن ماسچرانو در بارسلونا کار آسانی نیست. او برای خروج از باشگاه در ماه ژانویه پافشاری می‎کند. او پیش از این هم دو بار سعی کرده بود از بارسلونا خارج شود، اما این بار از دوبار قبل مصمم‎تر است. اولین بار سال ۲۰۱۴ بود که وقتی انریکه او را در برنامه تیمش قرار داد داستن تغییر کرد. دومین بار هم دو سال بعد بود که مشکل مالیاتی برای او پیش آمد و یوونتوس هم برای جذبش پافشاری می‏کرد. اما باز هم مشکلش را حل کردند تا هر طور شده در بارسا بماند.

این بار بارسلونا همه تلاشش را خواهد کرد تا باز هم در شرایطی بحرانی ماسچرانو را در تیم نگه دارد و باید دید با چه قولی می‏تواند او را متقاعد کند.