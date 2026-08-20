به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش خراسان رضوی، حتی در صورت تفاوت جنس یا نوع پارچه، تولیدکنندگان لباس فرم مدارس اجازه دریافت وجه بیشتر از مبالغ تعیین‌شده در نرخنامه را ندارند. همچنین به مدارس توصیه شده است از تغییر طرح، رنگ و مدل لباس فرم دانش‌آموزان در سال تحصیلی پیش‌رو خودداری کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است والدین در صورت مناسب بودن سایز و وضعیت لباس فرم سال گذشته، می‌توانند از همان لباس برای سال تحصیلی جدید استفاده کنند. همچنین والدین می‌توانند شکایات و اعتراضات خود درباره لباس فرم مدارس را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۶۱۰۳۱۱ اعلام کنند.