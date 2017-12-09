دربی ایتالیا برنده نداشت/ تقسیم امتیازات بین یوونتوس و اینتر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال یوونتوس و اینتر شنبه شب دربی فوتبال ایتالیا را به میزبانی یووه برگزار کردند که در پایان به تساوی بدون گل دست یافتند.

در نیمه نخست این بازی حساس دو تیم تلاش زیادی برای دست یافتن به گل انجام دادند که ثمری نداشت. ضربه سر مانژوکیچ که در آخرین دقیقه نیمه نخست به تیر دروازه اینتر اصابت کرد مهمترین اتفاق این نیمه بود.

در نیمه دوم نیز هر دو تیم بازی تهاجمی را در دستور کار داشتند. در دقیقه ۶۸ خدیرا می توانست دروازه اینتر را باز کند اما ضربه او به بیرون رفت.

با این تساوی تیم اینتر ۴۰ امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند. یوونتوس با ۳۸ امتیاز و تفاضل گل بهتر در قیاس با ناپولی در رده دوم قرار گرفت.

این نتیجه البته بیشتر از همه ناپولی را خوشحال کرد چرا که این تیم در صورت پیروزی مقابل فیورنتینا در روز یکشنبه می تواند بار دیگر صدرنشین شود.