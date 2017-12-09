انتقال آب سدهای آزاد و ژاوه استان کردستان به همدان منطقی نیست

علی محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای تامین آب شرب و کشاورزی برای تمامی شهرستان های استان کردستان استفاده می کنیم، افزود: تامین آب شرب و کشاورزی برای دو شهرستان قروه و دهگلان به دلیل نیاز جدی آنها یکی از اولویت های اصلی ماست.

وی ضمن اشاره به ظرفیت های استان کردستان در بخش کشاورزی و لزوم بهره برداری از این ظرفیت ها، بیان کرد: من شخصا اعتقاد دارم که توسعه بخش کشاورزی می تواند باعث توسعه پایدار استان شود و در همین راستا کمیسیون کشاورزی را به این خاطر انتخاب کردم و مردمی که به من رأی دادند کشاورز هستند که به این طریق می توانم به مردم کمک کنم.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان، از ایجاد قانونی در برنامه ششم توسعه برای تأمین آب شرب شهرستان قروه خبر داد و اظهار داشت: تخصیص آب شرب قروه و دهگلان صورت گرفته و به دنبال لحاظ کردن ردیف بودجه برای انتقال آب به این دو شهرستان هستیم تا هر چه سریعتر دغدغه های مردم در این بخش رفع شود.

وی با اشاره به سیاست غلط تامین آب استان همدان از محل دو سد آزاد و ژاوه استان کردستان، گفت: در اصل تأمین آب همدان از سدهای ژاوه و آزاد اصولی نبوده و تعریف آب قروه برای خارج از شهرستان منطقی نیست، چرا که هم اکنون وضعیت تامین آب در این شهرستان به یکی از چالش های اصلی تبدیل شده و به همین دلیل از امروز باید برای رفع این چالش برنامه ریزی صورت گیرد.

مرادی از نبود نظارت اصولی در دوره های قبل برای تقسیم ناعادلانه آب کردستان به استان های همجوار احساس تأسف کرد و گفت: اگر در دوره های قبل در مجلس از انتقال و تقسیم آب استان کردستان دفاع می شد و اقدام لازم صورت گرفته بود اکنون به این بحران کم آبی دچار نمی شدیم.

وی سرانه بیکاری در سطح کشور را ۱۲ درصد خواند و افزود: متاسفانه میزان بیکاری در استان کردستان ۲۴ درصد است که سعی ما براین است که میانگین بیکاری در استان کردستان را کاهش دهیم و در همین راستا بهره برداری از تمامی ظرفیت های در اختیار و تلاش بیشتر ادارات و سازمان های دولتی ضروری است.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی خواستار بهره برداری از ظرفیت های بخش تعاون برای ایجاد اشتغال در استان کردستان شد و گفت: هم اکنون وضعیت صنعت و تعاونی ها در سطح شهرستان قروه و سایر نقاط استان کردستان خوب نیست و متاسفانه توانمندی های این دو بخش در سطح استان هدر می رود.

وی گفت: نیاز است که ادارات و سازمان های دولتی متولی دو بخش صنعت و تعاونی در شهرستان قروه و سایر شهرستان های استان کردستان با جدیت هر چه تمامتر مشکلات و مسائل این دو بخش را مورد بحث و بررسی قرار دهند و زمینه برای رفع مشکلات را فراهم کنند.

مرادی از تصویب ایجاد کارخانه زنجیره فولاد کردستان در منطقه قروه و دهگلان خبر داد و افزود: با توجه به پیگیری های صورت گرفته به زودی ساخت این مجموعه تولیدی و صنعتی در شهرستان آغاز می شود.

وی با اشاره به لزوم تلاش برای رفع مشکلات مردم استان کردستان در تمامی بخش ها، افزود: نیاز است که مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان با تلاش و جدیت بیشتری مسائل و مشکلات این استان را رصد کرده و برای رفع آنها برنامه ریزی مستمر و منظمی داشته باشند.