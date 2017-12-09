نارضایتی کشاورزان از عرضه جو در بورس کالا

علیقلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت هنوز مابه التفاوت قیمت محصول جو را که در بورس کالا به فروش رفته، به کشاورزان پرداخت نکرده است، در پاسخ به این سوال که بدهی دولت به تولیدکنندگان چقدر است، اظهار داشت: به طور دقیق نمی دانم؛ قیمت خرید تضمینی محصول ۱۰۵۰ تومان بوده؛ در حالیکه در بورس، این کالا بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان به فروش رفته، مانده این عدد مابه التفاوتی است که دولت باید بپردازد که متاسفانه هنوز پرداخت نشده است.

وی اضافه کرد: ما در حال پیگیری این مساله هستیم، مکاتباتی با ریاست جمهوری و کمیسیون کشاورزی داشتیم، اما هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است و همچنان منتظر هستیم.

نباید کشاورزان را از چاله در بیاوریم و در چاه بیندازیم

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره عرضه گندم در بورس کالا نیز اظهارداشت: ما نباید کاری انجام دهیم که کشاورزان را از چاله دربیاوریم و در چاه بندازیم؛ قبل از این تغییری در خرید یک محصول ایجاد کنیم باید تمام زوایای کار در نظر بگیریم که به دغدغه های کشاورزان اضافه نکنیم.

ایمانی اضافه کرد: این کار بسیار سختی است، چرا که هر کشاورز توان این را ندارد گندم خود را در بورس عرضه کند، کسی که یک یا دو تن گندم دارد، چگونه می تواند آن را در بورس عرضه کند؟ برخی کشاورزان انباری ندارند که محصول خود را نگهداری کنند؛ پس لازم است دولت مکانیزمی را طراحی کند که دغدغه های کشاورزان کاهش یابد تا مجبور نشوند به دلالان و کارخانجات آرد، متوسل شوند.

وی تصریح کرد:اگر این کار درست اتفاق بیفتد، دو مزیت بسیار بزرگ دارد؛ نخست آنکه وقتی گندم در بورس به فروش می رسد، مبلغ حاصل از فروش آن در بورس کالا سریعا به حساب تولیدکنندگان واریز می شود؛ همچنین بار مالی دولت در بحث خرید تضمینی گندم کم می شود و این امکان را به دولت می دهد که بتواند مابه التفاوت مربوط به فروش گندم در بورس را، در اسرع وقت به حساب کشاورزان واریز کند.

ایمانی افزود: اما اینکه ما چگونه این گندم را جمع آوری کنیم، چگونه آن را در بورس عرضه کنیم، خریدار چگونه و چه زمانی آن را خریداری کند و پول آن را به چه صورت پرداخت کند؛ پروسه طویلی دارد که باید تمام زوایای آن به دقت مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ما در بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تنها یک دغدغه و نگرانی داریم و آن هم عدم پرداخت به موقع بهای محصولات است، گفت: ممکن است در آینده، با تغییر مکانیزم خرید، به این نگرانی ها افزوده شود؛ بنابراین باید این مکانیزم به دقت طراحی و اجرا شود تا مشکلی برای کشاورزان ایجاد نکند.

ایمانی درباره اینکه با توجه به مشکلات ایجادشده در زمینه عرضه جو در بورس کالا، جای نگرانی وجود دارد که مطالبات گندمکاران نیز به موقع پرداخت نشود و کشاورزان را با چالش مواجه کند، افزود: میزان جو کم است و نمی توان آن را با گندم مقایسه کرد؛ در بحث جو واردکننده هم هستیم، در حالیکه در گندم، شرایط را سخت تر و مشکل تر می بینم؛ پس عرضه گندم در بورس، نیاز به برنامه ریزی دقیق تری دارد.