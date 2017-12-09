امکان بازگرداندن ۶ امتیاز به تیم فوتبال پدیده/ فدراسیون پیگیر است

روزبه وثوق احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح دلایل کسر ۶ امتیاز از تیم پدیده مشهد گفت: باشگاه پدیده ابتدای این فصل ۴ پرونده شکایت با وضعیت نامشخص داشت. ما به این باشگاه تذکر دادیم که وضعیت این پرونده ها را مشخص کند. آنها در جلسه خود با مسئولان فدراسیون، مستنداتی مبنی بر روشن شدن وضعیت این شکایت ها ندادند.

وی افزود: به این ترتیب، فدراسیون در گام نخست خرید بازیکنان خارجی را برای پدیده ممنوع اعلام کرد. دیگر از آن به بعد خبری نشد تا اینکه دستور فیفا برای کسر ۶ امتیاز صادر شد. پیش از این تمام اخطارها و هشدارها به پدیده داده شده بود و پیش بینی می شد این پرونده ها برای باشگاه پدیده خطرساز شود.

رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال درباره اعتراض باشگاه پدیده به این حکم، یادآور شد: مدیران فعلی پدیده مدعی شده اند که مکاتبات و هشدارهای فیفا به دستشان نرسیده است و بخشی از این مطالبات هم مربوط به مدیر سابق این باشگاه بوده که گویا مدارک و مستندات را به مدیریت جدید منتقل نکرده است. باشگاه پدیده فعلا خواهان کمک فدراسیون فوتبال شده است.

وثوق احمدی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان بازگرداندن ۶ امتیاز به تیم پدیده وجود دارد یا خیر؟ گفت: باید دید ادعا و صحبت مدیران پدیده صحت دارد یا نه. تا اطلاع ثانوی که باید امتیاز از پدیده کسر شده باشد مگر اینکه بتوانیم فیفا را مجاب کنیم، هشدارها و مکاتباتش به دست مدیران فعلی باشگاه نرسیده است. ضمن اینکه پدیده ۵۰ درصد مطالبات بازیکن خارجی اش را پرداخت کرده بود.

وی ادامه داد: چون بنده هنوز مستندات و مدارک پدیده را ندیده ام، نمی توانم اظهار نظری داشته باشم. به هر حال اگر بتوانیم ثابت کنیم که مکاتبات فیفا به مدیران باشگاه پدیده نرسیده است، شاید خود فیفا بتواند کاری کند.