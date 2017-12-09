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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۳

«آسمان هوای باران دارد» به خانه مدیر مدرسه رسید

«آسمان هوای باران دارد» به خانه مدیر مدرسه رسید

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک به منظور بازدید از روند تولید مجموعه تلویزیونی «آسمان هوای باران دارد» در پشت صحنه این سریال در خیابان استاد حسن بنا حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، در بازدید امیرحسین آشتیانی پور مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک از سریال «آسمان هوای باران دارد» امیر پوررحمانی تهیه کننده و شهرام شاه حسینی کارگردان سریال نیز حضور داشتند و سکانس منزل خانم بانیان مدیر مدرسه با حضور فریبا کوثری، مرجانه گلچین و الهام طهوری تصویربرداری شد.

عوامل تولید در این بازدید به بررسی و چگونگی متن سریال و کیفیت تصویربرداری اشاره کردند و سپس طرح کلی قصه سریال مرور شد. در ادامه این بازدید نیز امیرحسین آشتیانی پور مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک، ضمن گفتگو با عوامل و بازیگران از گروه تولید تشکر کرد.

لوکیشنی که در حال حاضر تیم تولید در آن قرار دارند منزل مدیر دبیرستان خانم بانیان(فریبا کوثری) است و تا دهه اول دی ماه فیلمبرداری در این لوکیشن ادامه خواهد داشت.

داستان این سریال قصه خانواده ای است که برای ادامه تحصیل دختر بزرگ شان در مقطع دکترا راهی تهران می شوند اما خواسته یا ناخواسته درگیر موضوعاتی می شوند که دستمایه قصه ها قرار می گیرد.

علی عمرانی، مرجانه گلچین، فریبا کوثری، بهرنگ علوی، بابک کریمی و فریبا جدیکار از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند. سریال «آسمان هوای باران دارد» به کارگردانی شهرام شاه حسینی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۳۰ قسمت ۴۰ دقیقه ای در حال تولید است.

کد مطلب 4166794
عطیه موذن

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