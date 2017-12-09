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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۷

در پیامی به امیر قطر؛

روحانی فرا رسیدن روز ملی قطر را تبریک گفت

روحانی فرا رسیدن روز ملی قطر را تبریک گفت

رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به امیر قطر، فرارسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به امیر قطر، فرارسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

عالی جناب شیخ تمیم بن محمد آل ثانی

امیر دولت قطر

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

فرا رسیدن روز ملی قطر را به جناب عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم با توجه به ظرفیت‌های فراوان دو کشور، شاهد گسترش روزافزون روابط فی مابین در تمامی زمینه‌ها باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و پیشرفت و سربلندی مردم قطر را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران»

کد مطلب 4166826

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