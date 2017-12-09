اولویت اصلی برنامه پنج ساله کانون پرورش فکری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برنامه‌ پنج‌ساله‌ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توسط علیرضا حاجیان زاده مدیرعامل این نهاد، در ۱۰ سرفصل کلی و ۱۱۷ بند و همگام با برنامه‌ ششم توسعه کشور تبیین و ابلاغ شد.

برنامه‌ریزی برای شکوفایی و پرورش توان فکری و خلاقیت اعضای کانون و همچنین کمک به تجلی توانمندی‌ها و رشد استعدادهای فرهنگی‌هنری آنان، اولویت اساسی این برنامه و برگرفته از مأموریت کانون است که البته در چارچوب تربیت نسلی هنرمند، خلاق، اهل مطالعه و تحقیق، آشنا با فرهنگ، هنر، ادبیات و تاریخ ایران و اسلام، و برخوردار از هویت دینی، ملی و انقلابی صورت می‌گیرد.

این برنامه از ۱۰ سرفصل اصلی با عنوان‌های «اعضا و فعالیت‌ها»، «نیروی انسانی»، «مراکز فرهنگی هنری»، «فن‌آوری اطلاعات و فضای مجازی»، «محصولات فرهنگی و هنری»، «ارایه خدمات کانون به عموم کودکان و نوجوانان»، «ارتباطات برون سازمانی»، «ارتباطات بین‌المللی»، «کانون زبان ایران» و «اقتصادی مالی و بهره‌وری» و ۱۱۷ بند در ذیل این سرفصل ها تشکیل شده است.

حاجیان‌زاده در مقدمه این برنامه توضیح داده که برنامه‌ی پنج‌ساله‌ کانون پس از تدوین و تصویب سند چشم‌انداز ۱۰ ساله‌ کانون و به منظور ترسیم خط‌مشی و گام‌های اجراییِ تحقق اهداف مصوب، همگام با برنامه‌ ششم توسعه‌ کشور تهیه و تنظیم شد و به تصویب هیئت مدیره‌ کانون رسید.

توجه به ترویج مطالعه و کتاب‌خوانی و گسترش دسترسی عموم کودکان و نوجوانان کشور به محصولات و خدمات فرهنگی مناسب، فراهم‌سازی امکانات روزآمد و بهره‌مندی از دانش و فن‌آوری‌های روز با بهره‌گیری از این امکانات و فن‌آوری‌ها، و با اتخاذ رویکردهای نوین به منظور بالا بردن کیفیت و سرعت ارتباط‌گیری و ارائه‌ گسترده‌ترِ خدمات فرهنگی، همچنین فعال و موثربودن کانون در عرصه‌ فضای مجازی تا با ارایه‌ی محتوایی مناسب، به شکل‌گیری فضایی جذاب، سالم و ایمن برای حضور و فعالیت کودکان و نوجوانان در این عرصه کمک کند، از مهم‌ترین محورها و رویکردهای کانون در این برنامه است که مدیرعامل در این مقدمه بر آن تاکید کرده است.

حاجیان‌زاده همچنین در این مقدمه توضیح داده که ارتباط و تعامل کانون با دستگاه‌ها و تشکل‌های مربوط به کودکان و نوجوانان، خانواده‌ها و دست‌اندرکاران حوزه‌ فرهنگ، هنر و ادبیات کودک و نوجوان، توجه به شخصیت فعلی کودکان و نوجوانان به‌عنوان شهروندانِ آینده‌سازِ جامعه، اهتمام به دفاع از حقوق آنان و به‌رسمیت شناختن تنوع توانایی‌ها، ویژگی‌ها، سلیقه‌ها و گرایش‌های آنان در برنامه پنج ساله کانون از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ارتباط مستمر و پویا با فعالان حوزه کودک و نوجوان را لازمه‌ موفقیت در اجرای برنامه‌ و فعالیت در این حوزه دانسته و یادآور شده است: کانون با برخورداری از این جایگاه، همواره تلاش می‌کند عرصه را برای ابتکار و نوآوری و خلق صورت‌های جدید ادبی و هنری توسعه دهد؛ در زمینه‌ محصولات و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی، الگوسازی کند؛ سامان‌دهی و تقویت توان طراحی و تولید کشور در حوزه‌ی بازی، اسباب‌بازی و سرگرمی را مد نظر داشته باشد و چتری حمایتی برای فعالان این حوزه، به‌ویژه در بخش غیردولتی بگشاید.

برنامه پنج ساله کانون که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است و تا سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا می کند.

افزایش سن عضویت کودکان و نوجوانان علاقه‌مند درکانون از ۱۶ سال به ۱۸ سال، برنامه‌ریزی برای پوشش دادن به حداقل ۳۵ درصد جمعیت کودکان و نوجوانان کشور براساس تعریف مخاطبان کانون، افزودن و جایگزینی تدریجی فعالیت‌های نو، جذاب و روزآمد، سامان‌دهی وضعیت مربیان پاره وقت و تدوین نظام استفاده از خدمات مربیان هنری و ادبی در آینده، تبدیل تمام مراکز کانون تا پایان برنامه‌ پنج‌ساله به مراکز فراگیر برای بهره‌مندی بیشتر کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه از خدمات کانون، برنامه‌ریزی برای متوازن‌سازی مکان مراکز ثابت و افزایش ۵۰ مرکز ثابت جدید و رساندن تعداد مراکز سیار شهری و روستایی به ۳۳۰ مرکز، از بندهای این برنامه است.