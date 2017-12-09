مسکو: حضور جنگنده های آمریکایی در سوریه غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گفت حضور جنگنده های آمریکا در سوریه غیرقانونی است.

«ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت: هواپیماهای آمریکایی در منطقه دره فرات از هدف قرار دادن داعش توسط جنگنده های روسی جلوگیری می کنند.

وی افزود: اظهارات نمایندگان ارتش ایالات متحده که بخشی از فضای هوایی سوریه را در اختیار دارند، باعث سردرگمی می شود. نمایندگان پنتاگون باید به یاد داشته باشند که سوریه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل است، بنابراین ایالات متحده نمی تواند سهمی از آن داشته باشد.

کوناشنکوف تصریح کرد: بر خلاف هواپیمای نظامی روسیه، هواپیما های ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا به طور غیرقانونی در سوریه حضور دارند.

وی همچنین یادآور شد که در ۲۳ نوامبر، یکی از جنگنده‌های آمریکا از مأموریت دو جنگنده روسیه در کرانه غربی رودخانه فرات جلوگیری کرد.