سرلشگر باقری شهادت «سردار علی ییلاقی» را تبریک و تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت جانباز سرافراز سپاه اسلام، سردار حاج علی ییلاقی از پیشکسوتان دفاع مقدس، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی تأکید کرد: بی شک یاد و خاطره آن جانباز فداکار و سردار والامقام برای نسل های امروز و فردای ایران اسلامی الهام بخش و منشأ جهاد و تلاش برای پاسداری از اسلام و ولایت خواهد بود.

متن پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت جانباز سرافراز سپاه اسلام، سردار حاج علی ییلاقی از پیشکسوتان و فرماندهان غیرتمند و ولایتمدار دفاع مقدس را به خانواده معظم، برادر گرانقدر، بازماندگان معزز و به ویژه آحاد مردم مؤمن و انقلابی استان شهیدپرور مازندران و همرزمان آن عزیز تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

بی شک یاد و خاطره آن جانباز فداکار و سردار والامقام برای نسل های امروز و فردای ایران اسلامی و جوانان غیور و انقلابی مازنی، الهام بخش و منشأ جهاد و تلاش برای پاسداری از اسلام و ولایت و دفاع از ارزش های متعالی و سعادت آفرین انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

علو درجات اخروی و همنشینی آن شهید ارجمند با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) و صبر و شکیبایی یادگاران و علاقمندان آن عزیز به عرش پیوسته ـ به ویژه برادر گرانقدرشان سردار حاج عباس ییلاقی ـ را از ذات اقدس باریتعالی مسئلت می نمایم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر پاسدار محمد باقری»