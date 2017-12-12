ابوالفضل توکلی تهیه‌کننده و کارگردان مستند «دوران افشاریه» درباره فعالیت های خود به خبرنگار مهر گفت: پارسال همین روزها بود که در حال ساخت مستندی درباره غلامعلی افشاریه یکی از گوینده های شاخص بودم که امسال از شبکه مستند نمایش داده شد و حالا قرار است در یازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به نمایش درآید.

وی که شب گذشته ۲۰ آذر به جشنواره «سینماحقیقت» آمده بود، ادامه داد: ما سال گذشته برای ضبط صحنه ای از مستند «دوران افشاریه» به جشنواره «سینما حقیقت» آمدیم و چون غلامعلی افشاریه گوینده مستندهای شاخصی است در فضای جشنواره نیز سکانس هایی را ضبط کردیم.

به گفته وی، قرار است این اثر روز چهارشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۹ در جشنواره «سینماحقیقت» به نمایش درآید.

این کارگردان عنوان کرد: ساخت این مجموعه مستندها درباره گوینده ها و دوبلورها با عنوان «پیشکسوتان دوبله» ادامه دارد و من بعد از افشاریه آثار دیگری درباره محمود قنبری و ابوالحسن تهامی نژاد ساختم که هفته پیش مستند تهامی نژاد رونمایی شد.

وی همچنین درباره دیگر دوبلورهایی که قصد ساخت مستندشان را دارد، توضیح داد: همچنین در حال ساخت مستندی از اکبر منانی هستم که اکنون در حال تدوین است. اکبر منانی نیز از دوبلورهای شاخص و شناخته شده است که گویندگی شخصیت های سریال هایی چون پوآرو، گالیور، زبل خان و... را بر عهده داشته است.

توکلی در پایان درباره ساخت این مستندها که درباره دوبلورها است، عنوان کرد: اولین مستندی که من ساختم درباره بهروز رضوی بود و از آن استقبال شد و بعد از آن طرح «پیشکسوتان دوبله» را ارایه دادم تا مستندهایی درباره دوبلورها بسازم و همینطور این طرح ادامه پیدا کرد و خدا را شکر همچنان با استقبال مواجه است.