خوزستانی ها هیچ نقشی در دولت ندارند/ کلانتری باید برود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله خادمی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی به نامه کلانتری مبنی بر وجود آب مازاد در خوزستان و بلامانع بودن انتقال آب از این استان واکنش نشان می دهیم و روز یکشنبه نیز این واکنش را به رئیس جمهور داشتیم.

وی افزود: این نامه نشان داد که به صورت هدفمند و سازمان یافته آسیب کلی به مردم خوزستان می زنند؛ آب خوزستان را برای تفریحات آبی، باغداری، کشاورزی و صنعت فولاد، پتروشیمی و غیره می برند.

خادمی با انتقاد از بردن صنایع فولاد و پتروشیمی به مناطق کویری و تأمین نیاز آب آنها از خوزستان گفت: با این وضعیت مناطق خود خوزستان با بشکه و تانکر آب منتقل می کنند و این وضعیت جای خجالت دارد. تالاب های هورالعظیم، شادگان و میانگران همه خشک شده و منبعی برای وقوع پدیده ریزگردها در استان خوزستان می شوند.

نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بودجه جاده های ایران بوده ولی تنها ۶۵ میلیارد تومان آن، یعنی ۲۳ هزارم کل بودجه را به خوزستان اختصاص دادند؛ حتی از سهم بودجه راه آهن نیز صفر تومان به استان خوزستان اختصاص یافته است.

وی گفت: وقتی مردم خوزستان بدون هیچ خواسته ای اعلام می کنند که اگر هوا نداریم ولی هواتو داریم، نتیجه اش این بی مهری می شود. این دولت مشکلاتی را برای ما ایجاد می کند، البته تمام دولت های ۲۸ سال گذشته هیچ اقدامی برای خوزستان نداشتند ولی این دولت هم روی بقیه کارها را بدتر می کند.

خادمی عنوان کرد: به کمک مردم، ائمه جمعه، استاندار، نمایندگان خبرگان و سایر مسئولان استانی نیاز داریم چون این کار انتقال آب به صورت هدفمند در حال اجرا است تا مشکلاتی را برای خوزستان ایجاد کنند. کلانتری آمده بود تا عکس العمل مردم خوزستان را ببیند و اگر ما چنین واکنشی را نشان نمی دادیم (ترک جلسه شورای اداری) مطمئن باشید ضربات بدتر و مهلک تری را به خوزستان وارد می کردند.

وی اظهار کرد: موضوع ما تنها کلانتری نیست چون وی که باید برود، بحث ما روشی است که متأسفانه ظرف سال های گذشته علیه خوزستان شکل گرفته است. خوزستان سال های بسیاری درگیر جنگ بوده و بسیاری از استان ها با دلار هفت تومانی استان های خود را ساختند و بعد از جنگ هم به خوزستان توجهی نشد و اکنون هم خوزستانی ها هیچ نقشی در دولت ندارند و متأسفانه دولتمردان بخشی نگری دارند و اول بودجه را برای استان ها و شهرهای خود می برند.

نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوزستانی ها هیچ نقشی در سطح کشور ندارند، زیرا مردم وقتی رأی می دهند به رئیس جمهور نمی گویند که ما به تو رأی می دهیم به شرطی که دو یا سه وزیر داشته باشیم و این حیف است که از خوزستان هیچ وزیری نداشته باشیم.