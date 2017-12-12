به گزارش خبرنگار مهر، صمد علی‌اکبرزاده اهری ظهر امروز سه شنبه در نخستین نشست خبری شورای اسلامی شهر و شهردار اهر با اشاره به اینکه مجموعه شورا و شهرداری اهر نیازمند همفکری اصحاب رسانه است، اظهار کرد: بنده معتقدم ما هم خدمت گذاران مردم هستیم پس بنا بر این انتظار داریم تا با همدلی و همراهی اصحاب رسانه و مسئولان شهرستانی بتوانیم به خواسته‌های مردم جامع عمل بپوشانیم.

وی ادامه داد: هر کس به طریقی اصحاب رسانه با رسانه‌اش، مسئول با مدیریت اش، سرمایه‌گذار با سرمایه خود و دانش‌آموختگان با علم خود در قبال شهر اهر و شهروندان وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارد بنده نیز بنه به‌عنوان رئیس شورا بلکه به‌عنوآن‌یک پیشکسوت علاقه‌مندم تا با همراهی و همدلی در شهر اهر اتفاق و اتحاد بیافرینیم و حتی این را درک کرده‌ام که با اتحاد می‌توان از سد تمامی مشکلات گذر کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اهر در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا شورا و شهرداری اهر برای درآمد پایدار برنامه‌ای دارند یا خیر؟ گفت: شورای شهر اهر از روز نخست آغاز به کار درصدد ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری بوده البته این امر نیز نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و در این میان به جذب سرمایه‌گذارآن‌هم نیاز داریم.

علی‌اکبرزاده فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری اهر را یکی از زمینه‌های درآمد پایدار عنوان کرد، بیان داشت: متأسفانه در حال حاضر که شهرداری اهر هیچ‌گونه سهمیه قیر رایگان ندارد و از طرفی هم متعهد به آسفالت‌ریزی کوچه‌ها هستیم ناچاراً مجبور به خرید آسفالت هستیم ولی در مناقصه نیز پیمانکار یا نتوانست قیر مورد نیاز را تأمین کند یا اینکه دلیل دیگری داشت که آسفالت‌ریزی کوچه‌هایی که شهرداری بر آن‌ها تعهد دارد را نیمه‌تمام گذاشت.

نگاه ویژه شورای شهر برای اجرای پروژه آب‌درمانی یل سوئی

وی اضافه کرد: البته اعضای شورای شهر و شهردار اهر برای تأمین قیر جهت آسفالت‌ریزی معابر و کوچه‌ها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند اما نباید نادیده گرفت که اگر بتوانیم حداقل روزانه ۸۰ تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری هم تولید کنیم برای شهرداری اهر درآمد محسوب می‌شود چراکه از هزینه کرد به‌نوعی جلوگیری خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اهر بابیان اینکه اعضای شورای شهر اهر برای رسیدن به درآمد پایدار بیکار ننشسته و تلاش می‌کند، گفت: یکی دیگر برنامه‌های ما برای درآمد پایدار به دست گرفتن امور پارک جنگلی فندقلو بوده و حداقل اگر بتوانیم ۱۰ درصد مسافرانی به سمت شهرستآن‌هم‌جوار می‌روند را به این پارک جنگلی هدایت کنیم برای شهرداری اهر منبع درآمدی خواهد بود.

علی‌اکبرزاده پروژه آب‌درمانی یل سوئی را جزو پروژه‌های مورد پیگیری شورای اسلامی شهر اهر ذکر کرد، افزود: سرمایه‌گذار پروژه آب‌درمانی یل سوئی اکنون در حال طی مراحل اداری و واگذاری زمین بوده و شورای اسلامی شهر اهر برخورد وظیفه می‌داند تا در حد توان و اختیارات با این سرمایه‌گذار همراهی و همکاری کند.

شورای اسلامی شهر اهر هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه جلسات علنی دارد و اصلاً جلسه غیرعلنی نداریم البته اصحاب رسانه نیز برای حضور در جلسات آزاد هستند و هر موقع خواستند می‌توانند در جلسات حضور یابند، ابراز داشت: متأسفانه بیشتر ارباب‌رجوع شورا به خاطر مشکلات شخصی بوده و تاکنون موردی نبوده که شخصی به خاطر منافع شهر به شورا مراجعه کند.

افزایش ارزش‌افزوده املاک شهرداری اهر در رسیدن به درآمد پایدار مؤثر است

عضو شورای اسلامی شهر اهر نیز در این جلسه گفت: افزایش ارزش‌افزوده املاک شهرداری اهر و ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی در رسیدن به درآمد پایدار مؤثر است.

ابوالفضل بابایی دایلاری اظهار کرد: به نظر من بهتر است در این نشست بیشتر اظهارات و نکته نظرات اصحاب رسانه را بشنویم و اینکه اگر سؤال، پیشنهاد و انتقادی وجود دارد به آن‌ها پاسخ دهیم.

وی تأکید کرد: بایستی در نشست‌ها از سخنان تکراری پرهیز کنیم و از طرفی به اعتقاد بنده پاسخ به انتقادات و پیشنهادها خبرنگاران که همواره انتقادات مردم را به شورا و شهرداری منتقل می‌کنند دهیم.

عضو شورای اسلامی شهر اهر بابیان اینکه رسانه‌ها در بیان نقاط شعف و قوت هر دستگاه و یا مجموعه‌ای نقش بسزایی را می‌توانند از خود ایفاء کنند، یادآور شد: هرگاه مسئولی انتقادی را می‌شنود قطعاً بر خود واجب می‌داند تا نکته ضعف خود را برطرف کند و از نگاهی دیگر برطرف کردن نقاط ضعف و مشکلات مردم نشان از تأثیرگذاری رسانه‌هاست.

بابایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص این‌که ایجاد شعبه بانک شهر می‌تواند در درآمد و مدیریت منابع مالی مؤثر واقع شود آیا شورای شهر اهر برای راه‌اندازی شعبه این بانک اقدامی‌کرده‌اند یا خیر؟ گفت: طبق صحبت‌هایی که با معاون اعتبارات شمال غرب کشور بانک شهر مقرر شد تا محلی برای ایجاد بانک شهر مشخص کنیم که در مرحله اول باجه‌ای دایر و در ادامه مراحل به شعبه ارتقاء خواهد یافت.

وی با اشاره به روش‌های تأمین درآمد پایدار برای شهرداری اهر، بیان کرد: علاوه بر نکته نظارتی که همکاران مطرح کردند املاک بلااستفاده شهرداری اهر را بهسازی و تقویت و تغییر کاربری کنیم و امتیازات و ارتباطاتی که با راه و شهرسازی داریم می‌توانیم تدابیری اتخاذ کنیم تا ارزش‌افزوده املاک شهرداری را افزایش دهیم.

عضو شورای اسلامی شهر اهر به سهم نیم درصدی کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهر از منابع درآمدی شهرداری نیز اشاره کرد، گفت: برابر قانون و مقرراتی که وجود بایستی سهم نیم درصدی کتابخانه‌ها را از عوارضات ساختمانی و ماده ۱۰۰ به‌صورت مازاد اخذ کرده و سپس به کتابخانه‌های عمومی تخصیص دهد ولی متأسفانه این عوارض مازاد در شهر اهر اخذ نشده و عملاً شهرداری اهر تا به امروز هرچه پرداخت کرده از منابع خود شهرداری بوده است.