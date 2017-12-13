۱۶۰۰ فرصت شغلی برای جامعه هدف بهزیستی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عفتی عصر امروز در شورای هماهنگی بانکهای استان یزد اظهار داشت: بهزیستی آماده فراهم آوردن زمینه مشارکت شبکه بانکی استان در حوزه مسئولیت اجتماعی و فعالیتهای بهزیستی است.

وی، خدمات بهزیستی را شامل طیف گسترده ای ازجامعه دانست و بیان کرد: این خدمات تنها برای گروه های خاص نیست بلکه عموم جامعه نیز از خدمات بهزیستی بهره مند می شوند.

وی با بیان ایکه در برنامه ششم توسعه بهزیستی متولی سلامت اجتماعی تعیین شده است، افزود: خدمات بهزیستی از قبل از تولد با مشاوره و آزمایش ژنتیک آغاز و تا دوران کهولت و سالمندی به عموم جامعه ادامه دارد.

عفتی، اولویت بهزیستی در خدمت رسانی دانست و گفت: در راستای پیشگیری از معلولیتها کل ازدواج های استان مشاوره و غربالگری ژنتیک می گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار طلاق‌های استان یزد بیان کرد: سالانه هزار و ۶۰۰ مورد طلاق در استان یزد به وقوع می پیوندد که در راستای پیشگیری و کاهش طلاق نیز بهزیستی اقدام به آموزش زوج های جوان از طریق دفاتر ثبت ازدواج کرده است.

وی با بیان اینکه کلیه مزدوجین مکلف به شرکت در این دوره آموزشی هستند، اظهار داشت: این دوره شروعی برای آموزش مفاهیم زندگی و مهارتهای آن است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد تعداد مراکز مشاوره بهزیستی در استان را ۹۰ مرکز عنوان کرد و گفت: سالانه هزار و ۱۶۰ تماس تلفنی به مرکز صدای مشاوره بهزیستی گرفته می شود.