۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

با حضور مسئولین و مردم؛

همایش زن سالم جامعه سالم در یاسوج برگزار شد

یاسوج-

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد ظهر پنجشنبه در این آیین گفت: تلاش برای تکمیل و ساخت مرکز درمان ناباروری بیمارستان شهید بهشتی یاسوج ضروری است.

فریبا رحمان پور افزود: این مرکز ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل آن به افزایش سلامت خانواده کمک می کند.

رحمان پور تصریح کرد: ۵۰ درصد جمعیت استان ما را زنان تشکیل می دهند و زنان استان نشان داده اند علاوه بر مادران توانمند، مدیران توانمندی نیز هستند.

رحمان پور سلامتی و نشاط زنان را در سلامت جامعه موثر دانست و اظهار داشت: زنان در ترویج فرهنگ سلامت جامعه می توانند مشوقین خوبی باشند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به واگذاری مسئولیت ها به بانوان گفت:  هرجا کار به زنان واگذار شده است موفق عمل کرده اند و مردان به این باور رسیده اند که زنان می توانند مدیران خوبی باشند.

رحمان پور  با اشاره به خیرین سلامت خاطرنشان کرد: لازم است استان در حوزه امورات خیر خاص تر دیده شود.

وی تجهیز زایشگاه بیمارستان امام خمینی دهدشت و همچنین بهبود وضعیت بیمارستان بی بی حکیمه  را لازم دانست.

رحمان پور گفت: توجه به هزینه بیماران صعب العلاج با اولویت دادن به حوزه زنان سرپرست خانوار ضروری است.

