به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی قبل از ظهر پنجشنبه در همایش مجمع کتابخانههای تخصصی استان قم که در تالار همایش شهید مطهری مجتمع ادارات آستان مقدسه حضرت معصومه(ص) قم برگزار شد، گفت: مسجد نقطه ایجاد تمدن اسلامی بود و به سرعت کتابخانه به عنوان ضلع دوم مسجد به آن اضافه شد.
وی ادامه داد: تمدن اسلامی بدین گونه شکل گرفت و کتابخانهها هم مرکز آموزش، پژوهش و گفتگوی علمی و فرهنگی شدند و به سرعت به دانشگاه و پژوهشگاه و باشگاه علمی فرهنگی تبدیل شدند که این ترکیب سه گانه فرصتی را فراهم شد تا بذرهایی که در مسجد کاشته شد بارور شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه کتابخانههای تخصصی در جهان اسلام و روزگار ما نقش منحصر به فردی داشتند، افزود: کتابخانههای تخصصصی قرارگاهی برای پیشگامی علم بودند و کتابخانههای تخصصی قم یک ظرفیت دانشی است که میتواند در وحدت حوزه و دانشگاه مؤثر باشد و باعث میشود این دو مرکز علمی در سفره علمی همدیگر شریک باشند.
کتابخانههای تخصصی باید مناسبات خود را با مخاطبان تقویت کنند
وی ابراز داشت: کتابخانههای تخصصی باید مناسبات خود را با مخاطبان تقویت کنند تا نخبگان رشتههای مختلف این کتابخانهها را به عنوان پاتوق خود انتخاب کنند و برای اینکه کتابخانههای تخصصی محلی برای مراجعه مکرر نخبگان باشد باید دارای ویژگیهایی باشند.
صالحی ادامه داد: در این راستا کتابداران نقش مؤثری دارند که مشاورههای تخصصی دادن موضوع مهمی است و باید توجه کرد که صرفا وجود کتاب در یک کتابخانه نمیتواند نظر اهالی نخبه را به خود جلب کند که الزامات دیگری را میطلبد.
وی با تأکید بر اینکه کتابخانههای تخصصی پایگاه علم هستند بیان کرد: به همین دلیل باید مسئله شناستر درگیر کار شوند و نقش کتابخانههای تخصصی صرفا امانت کتاب نیست بلکه این نقش را دارند که مسئلههای کمتر پرداخته شده علوم مختلف را هم مورد بررسی قرار دهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ظرفیت کتابخانههای تخصصی در قم نه تنها برای این شهر بلکه برای جهان تشییع مفید است و حجم زیاد کتابهای کارآمد پشتوانه نظام اسلامی است.
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