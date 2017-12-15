«السبسی» درباره برگزاری انتخابات ۲۰۱۸ لیبی ابراز تردید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، الباجی قائد السبسی رئیس جمهور تونس درباره امکان برگزاری انتخابات در لیبی در سال آینده میلادی آنگونه که غسان سلامه فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی تاکید کرده است، ابراز تردید کرد.

وی افزود: تجربه تونس قابل صدور به لیبی نیست.

شایان ذکر است «غسان سلامه» فرستاده ویژه سازمان ملل در پرونده لیبی ابراز امیدواری کرد که کمیته های اصلاح توافق «الصخیرات» بتوانند طی چند روز آتی به اتفاق نظر برسند تا این روند به تشکیل شورای ریاستی کوچک شده ای که ضامن وحدت لیبی باشد، منجر شود. وی اشاره کرده بود که انتخابات لیبی در سال ۲۰۱۸ حتی اگر توافقی در زمینه قوه مجریه رخ ندهد، برگزار خواهد شد.

سلامه بعد از دیدار با اعضای کمیته های مذاکره کننده لیبی از پارلمان و شورای عالی دولت این کشور، ابراز امیدواری کرد که این دو کمیته و دولت لیبی حل و فصل وضعیت معیشتی مردم این کشور، اتحاد نهادهای دولتی و آماده سازی کشور برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی سراسری در طول یک سال آینده را مد نظر قرار دهند.