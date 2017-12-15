رتبه بندی خوابگاه های علوم پزشکی اعلام می شود

دکتر محمدرضا فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این رتبه بندی خوابگاهی بر اساس استاندارد سازی انجام شده است و به زودی به پایان می رسد و به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام می شود.
به گزارش مهر، اجرای طرح اعتبارسنجی و رتبه بندی خوابگاههای ملکی دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جمله برنامه های معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت است.
بر اساس این طرح اعتبارسنجی خوابگاهها بر اساس ۵ محور شهرسازی، معماری، عمرانی، تاسیسات و تجهیزات صورت میگیرد.
این اعتبارسنجی فقط شامل خوابگاههای ملکی، مجردی و وقفی دانشگاههای علوم پزشکی است و خوابگاههای خودگردان و استیجاری و متاهلین را شامل نمیشود.
هر یک از محورهای ۵گانه شاخص اعتبارسنجی خوابگاهها دارای زیرشاخههای معیار اعتبارسنجی خوابگاهها و چکلیستهای تعیین شده هستند که تمامی خوابگاههای دانشجویی بر اساس آنها رتبهبندی میشوند.
کیفیت بافت شهری پیرامون محیطهای خوابگاهی، طراحی خوابگاه استاندارد، استحکام بنا، انطباق با دستورالعمل ایمنی خوابگاه، تطبیق با مقررات ملی ساختمان و تجهیزات رفاهی را از جمله معیارهای تعیین شده برای اعتبارسنجی و رتبهبندی خوابگاهها است.
«شهرسازی» به عنوان یکی از محورهای اصلی اعتبارسنجی خوابگاهها، دارای معیاری تحت عنوان «کیفیت بافت شهری پیرامون» است. این معیار، دارای دو چک لیست وضعیت فرهنگی- اجتماعی و وضعیت امنیتی خوابگاهها است.
وضعیت امنیتی، ضوابط خوابگاه استاندارد، دارا بودن طراحی خوابگاهی، دارا بوده نقش سازه تایید شده نظام مهندسی، تاییده پایداری لرزهای از مراجع ذیصلاح، مشخصات ساختمان خوابگاه، تامین تاسیسات برقی، مکانیکی ساختمان، آسانسورها و پلههای برقی خوابگاه، نوع لولهکشی گاز طبیعی ساختمان و همچنین امکانات رفاهی فردی و عمومی از جمله این چکلیستها برای تعیین اعتبارسنجی خوابگاههای دانشجویی است.
خوابگاههای دانشجویی بر اساس معیارها و چکلیستهای تعیین شده، در ۴ سطح رتبهبندی میشوند.
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