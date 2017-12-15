به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید جلالی در خطبه های نماز جمعه رباط کریم که با حضور آحاد مردم خداجو در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید فرزندان را با آموزه های اسلامی آشنا کرد، اظهار کرد: امروزه مساجد از حضور نوجوانان و جوانان خالی هستند و این زنگ خطری بزرگ است چرا که مسجد مکانی بزرگ برای به دور بودن افراد از گناه است.

وی با اشاره به روز حمل و نقل و رانندگان، این روز را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: در بخش سیستم کنترل رانندگان ما بسیار ضعیف هستیم.

جلالی ادامه داد: چهارراه اصلی رباط کریم دارای مشکلات بسیاری است، باید در این چهارراه یک چراغ راهنما نصب شود تا رانندگان دچار مشکل نشوند، دراین باره نیاز است جلسات بسیاری برگزار شود تا مشکلات از بین روند.

امام جمعه موقت رباط کریم در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به شهادت شهید مفتح و وحدت حوزه و دانشگاه، رشادت‌های شهید مفتح و تلاش های ایشان را بسیار دانست و ابراز کرد: شهید مفتح از ایجاد اختلاف میان حوزه و دانشگاه جلوگیری کرد.

وی افزود: این شهید والا مقام تلاش های بسیاری در این باره انجام داد و به درستی می دانست که دشمن چه هدفی را در پیش می گیرد، حوزه و دانشگاه در کنار هم می توانند به بالندگی و رشد جامعه و کشور کمک کنند و دشمن نیز در پی جدایی این دو نهاد علمی بود.