به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیین وداع با پیکر مطهر شهید مهدی ایمانی، خادم حرم بانوی کرامت و مدافع حرم زینبی(س) که اخیرا در مقابله با گروهک تروریستی داعش در سوریه به شهادت رسیده است، امشب بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مؤمنی و مداحی حاج حسن شالبافان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، پیکر این شهید سرافراز فردا شنبه، ۲۵ آذرماه ساعت ۱۵ از مسجد امام حسن عسکری(س) به سمت حرم مطهر بر روی دستان مردم ولایت مدار و شهید پرور تشییع می‌شود و پس از اقامه نماز در حرم کریمه اهل بیت(ع) دفن می‌شود.