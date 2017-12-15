احتمال سرمازدگی میگوهای پرورشی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، علی کریمی بیان داشت: سرما و همچنین نوسان دما جوی سبب مرگ‌ومیر و تلفات شدید در مزارع پروش میگو می‌شود. از ابتدای فصل برداشت میگوی پرورشی تاکنون هفت هزار تن میگو از مزرعه‌های استان برداشت‌شده است.

وی پیش‌بینی کرد تا پایان فصل برداشت حدود ۱۲ هزار تن میگو از مزارع پرورش میگوی استان برداشت شود.

معاون آبزی‌پروری اداره کل شیلات هرمزگان بابیان اینکه برداشت میگوی پرورشی از تیرماه آغازشده و تا پایان آذرماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: پارسال ۱۰ هزار تن میگو از مزارع پرورش میگوی استان برداشت شد.

وی در پایان سطح زیر کشت مزرعه‌های پرورش میگوی استان سه هزار و ۶۰۰ هکتار دانست و عنوان کرد: افزایش سطح زیر کشت، استفاده از شبکه‌های هوادهی و غذادهی خودکار و خدمات بهداشتی از دلایل اصلی افزایش تولید میگو در استان است.

میگوی پرورشی در سایت‌های هرمزگان از نوع وانامی است که تولید آن از سال ۸۸ به‌صورت آزمایشی در ۲۰ هکتار از مزرعه‌های پرورش میگوی این استان آغاز شد است.