گازگرفتگی پنج عضو یک خانواده در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس۱۱۵کهگیلویه و بویراحمد، جلال پوران فرد در رابطه با این موضوع افزود: در این گاز گرفتگی ۵ نفر از اعضای یک خانواده دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شدند.

پورانفرد عنوان کرد: در پی اعلام این خبر، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ مارگون به محل اعزام شد و به محض رسیدن پرسنل بر بالین بیماران دچار مسمومیت، بعد از ارائه اقدامات اولیه درمانی(اکسیژن درمانی) مسمومین به درمانگاه شهر مارگون منتقل شدند.

پورانفرد با بیان اینکه از جمله علائم گاز گرفتگی، سرگیجه، سردرد، تهوع، استفراغ، ضعف و بی حالی است، گفت: مردم در فصل سرما با توجه به نیاز داشتن به وسایل شعله سوز برای گرمایش، باید در نصب این وسایل از جمله شومینه، بخاری، آبگرمکن دیواری و پکیج به نکات ایمنی توجه کنند و بدانند که این شعله سوزها نیاز به اکسیژن دارند.

پوران فرد با اشاره به پویش ملی "همیشه با شماییم" یادآور شد: مردم عزیز بخاطر بسپارند که اولین کار در مواجهه با گاز گرفتگی، باز کردن درب و پنجره جهت ایجاد جریان هوا و افزایش اکسیژن و تماس با ۱۱۵ است.