بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان غربی، در راستای منویات مقام معظم رهبری و ابلاغیههای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برنامههای ویژه این ستاد در سه حوزه تخصصی این ادارهکل تدوین و ابلاغ شده است.
جلیل جباری مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان غربی امروز شنبه ۲۵ آذر ۹۶ با اعلام خبر فوق افزود: «طبق ابلاغیه واصله، برای حوزه گردشگری هفت برنامه، میراثفرهنگی دو برنامه، صنایعدستی چهار برنامه و سرمایهگذاری گردشگری دو برنامه تعریف شده است که در آن با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی، افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی و ارتقای توان تولید ملی دنبال میشود.»
او ادامه داد: «در این برنامهها، نظارت بر تاسیسات گردشگری، ایجاد و توسعه اقامتگاههای بومگردی، توانمندسازی جوامع محلی و نیروهای انسانی فعال در بخش گردشگری، اجرای طرح همیار گردشگری، برگزاری تورهای آشناسازی و برگزاری رویدادهای گردشگری و فرهنگی در نظر گرفته شده است.»
جباری افزود: «در حوزه صنایعدستی احداث کارگاههای بزرگ، توسعه و تجهیز کارگاههای روستایی، آموزش هنرجویان شهرستانهای هدف و ایجاد کیوسکهای فروش محصولات، مدنظر است.»
جباری ادامه داد: «در حوزه میراثفر هنگی نیز ایجاد زیرساختها در کنار آثار تاریخیطبیعی با محوریت پایگاههای جهانی و تبلیغات و اطلاعرسانی، توانمندسازی پایگاههای جهانی و... مدنظر است.»
او به حوزه سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: «در حوزه سرمایهگذاری حمایت از احداث هتل به منظور افزایش ظرفیت هتلینگ استان و ایجاد زیرساختهای گردشگری در کنار جاذبههای تاریخی و طبیعی در مناطق نمونه گردشگری مورد تأکید قرار گرفته است.»
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان غربی در پایان گفت: «با توجه به منابع پیشبینیشده در این برنامه امیدواریم با تخصیص بهموقع آن شاهد اجرای کارهای خوبی باشیم چراکه قطعاً اجرای این برنامهها در رشد و شکوفایی صنعت گردشگری و به تبع آن، رشد اقتصادی استان تاثیر بسزایی خواهد داشت.»
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان غربی کلیات برنامههای اقتصاد مقاومتی برای حوزههای تخصصی این ادارهکل را اعلام کرد.
بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان غربی، در راستای منویات مقام معظم رهبری و ابلاغیههای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برنامههای ویژه این ستاد در سه حوزه تخصصی این ادارهکل تدوین و ابلاغ شده است.
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