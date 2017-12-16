به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، ‌ صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی، در راستای منویات مقام معظم رهبری و ابلاغیه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ‌ برنامه‌های ویژه این ستاد در سه حوزه‌ تخصصی این اداره‌کل تدوین و ابلاغ شده است.



جلیل جباری مدیرکل میراث‌فرهنگی، ‌ صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی امروز شنبه ۲۵ آذر ۹۶ با اعلام خبر فوق افزود: «طبق ابلاغیه واصله، برای حوزه گردشگری هفت برنامه، ‌میراث‌فرهنگی دو برنامه، ‌ صنایع‌دستی چهار برنامه و سرمایه‌گذاری گردشگری دو برنامه تعریف شده است که در آن با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی، ‌افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی و ارتقای توان تولید ملی دنبال می‌شود.»



او ادامه داد: «در این برنامه‌ها، ‌ نظارت بر تاسیسات گردشگری، ایجاد و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ‌ توانمندسازی جوامع محلی و نیروهای انسانی فعال در بخش گردشگری، ‌ اجرای طرح همیار گردشگری، ‌ برگزاری تورهای آشناسازی و برگزاری رویدادهای گردشگری و فرهنگی در نظر گرفته شده است.»



جباری افزود: «در حوزه صنایع‌دستی احداث کارگاه‌های بزرگ، توسعه و تجهیز کارگاه‌های روستایی، آموزش هنرجویان شهرستان‌های هدف و ایجاد کیوسک‌های فروش محصولات، مدنظر است.»



جباری ادامه داد: «در حوزه میراث‌فر هنگی نیز ایجاد زیرساخت‌ها در کنار آثار تاریخی‌طبیعی با محوریت پایگاه‌های جهانی و تبلیغات و اطلاع‌رسانی، توانمندسازی پایگاه‌های جهانی و... ‌مدنظر است.»



او به حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: «در حوزه سرمایه‌گذاری حمایت از احداث هتل به منظور افزایش ظرفیت هتلینگ استان و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی در مناطق نمونه گردشگری مورد تأکید قرار گرفته است.»



مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی در پایان گفت: «با توجه به منابع پیش‌بینی‌شده در این برنامه امیدواریم با تخصیص به‌موقع آن شاهد اجرای کارهای خوبی باشیم چراکه قطعاً اجرای این برنامه‌ها در رشد و شکوفایی صنعت گردشگری و به تبع آن، رشد اقتصادی استان تاثیر بسزایی خواهد داشت.»