به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، این کارگاه آموزشی تخصصی با رویکرد ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان یگان حفاظت در نیمه دوم آذر امسال با بهره‌گیری از استادان مجرب دانشگاه علوم انتظامی امین و سازمان میراث‌فرهنگی برای ۱۱۰ نفر از منتخبان پایگاه‌های حفاظت ثبت جهانی و ملی به مدت پنج روز در دانشکده کوثر برگزار شد.



سردار امیر رحمت‌الهی فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در این مراسم، با تقدیر از حمایت‌های مدبرانه ریاست سازمان میراث‌فرهنگی در پیشبرد اهداف یگان حفاظت، با توجه به مسئولیت خطیر کارکنان یگان در امر صیانت از آثار و اهمیت مقوله حفاظت بهینه از مواریث ارزشمند تاریخی‌فرهنگی، بهره‌مندی از آموزش‌های حرفه‌ای و مهارتی متناسب با مشاغل نیروها را از ضروریات برشمرد و از این مهم به عنوان نخستین گام برای ارتقای تراز عملکرد یگان حفاظت نام برد.



او بر لزوم پذیرش اصل شناخت آگاهانه و اعتقاد متعهدانه در انجام وظایف تأکید کرد و فلسفه برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی را عاملی موثر در تحقق این اصل برای پرورش نیروهای کارآمد، مورد وثوق و حرفه‌ای در راستای اعتلای جایگاه سازمانی دانست.



در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از سوی فرمانده یگان حفاظت، از شش نفر فراگیران برتر این دوره آموزشی تقدیر به‌عمل آمد.