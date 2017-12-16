فیلمبرداری «پس از حبس» از نیمه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت درصد از فیلمبرداری مجموعه مستند داستانی «پس از حبس» که اواخر مهر کلید خورده بود به پایان رسیده است.
مستند «پس از حبس» به کارگردانی فرزاد خوشدست یک مجموعه تلویزیونی ۳۰ قسمتی از محصولات گروه اجتماعی شبکه سه سیما است. این مجموعه تاثیر تئاتر درمانی بر نوجوانان مجرم کانون اصلاح تربیت را بررسی میکند. دراماتراپی یا نمایشدرمانی بهرهگیری از جنبههای دراماتیک و زیبایی شناسانه هنر نمایش برای تاثیرگذاری بر شخصیت افراد است. در این مستند تئاتر درمانی روی تمامی زندانیان کانون صورت گرفته است و در نهایت درمان و آموزش روی سیزده نفر از این افراد به طور جدی تر ادامه پیدا می کند.
تحقیق و پژوهش درباره محتوای مستند همزمان با فیلمبرداری توسط توماج دانش بهزادی و فرزاد خوشدست همچنان ادامه دارد. دانش بهزادی علاوه بر این، بازیگری در نقش اصلی این مجموعه را نیز عهدهدار است.
طبق قانون زندان ها، مجرمان نمی توانند با چهره خود جلوی دوربین حاظر شوند، بدین ترتیب ماسک هایی برای نوجوانان کانون طراحی شده است. این ماسک ها در بخش های مختلف مستند تغییر می کنند.
لوکیشن اصلی «پس از حبس» زندان «کانون اصلاح و تربیت» است که ۷۰ درصد از تصویربرداری کل پروژه در آن انجام میشود. تئاترشهر، تئاتر سنگلج و دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد دیگر لوکیشنهایی هستند که تاکنون بخش های از این مجموعه مستند در آن، توسط مرتضی پورصمدی تصویربرداری شده است.
فرزاد خوشدست پیش از این نیز مستند «زنی که نام ندارد» را در زندان زنان شهر ری ساخته است. او علاوه بر این، فیلم سینمایی «نگاه خیره» را که اولین تجربه سینمای داستانی اش محسوب میشود اوایل سال جاری جلوی دوربین برده است که اکنون در مرحله صداگذاری قرار دارد.
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