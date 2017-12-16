اولین تیزر «دختر...پدر...دختر» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دختر...پدر...دختر» به کارگردانی پناه بر خدا رضایی از ۲۷ آذر در گروه سینمایی «هنر و تجربه» به نمایش درمی آید که اولین تیزر فیلم در آستانه آغاز اکران رونمایی شد.

این فیلم به کارگردانی و تهیه کنندگی پناه بر خدا رضایی داستان زندگی سه خواهر در طبیعتی بکر ... یکی مسلول ... یکی مجنون ... یکی دلداده ... را با پیوندی از نقاشی و سینما روایت می کند.

همزمان با آغاز اکران، تیزر فیلم که توسط قاسم خدابندلو ساخته شده است، رونمایی و منتشر شد.

اکران فیلم «دختر...پدر...دختر» از ۲۷ آذر ماه در گروه «هنر و تجربه» آغاز و مراسم آیین دیدار و افتتاحیه فیلم نیز دوم دی ماه ساعت ۲۰ در موزه سینما برگزار می شود.

عوامل فیلم سینمایی «دختر...پدر...دختر» عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: پناه برخدا رضایی، مدیر فیلمبرداری: محمد رسولی، صدابردار: امیرعلی اعلایی، طراح صحنه و لباس: لیلی بک محمدی، تدوین: قاسم خدابنده لو، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، موسیقی: امید رییس دانا، تصحیح رنگ و نور: عماد خدابخش، طراح پوستر: بهزاد خورشیدی، مدیرتولید: فرشید آذری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: کیانوش الطافی، مشاور رسانه ای: علی زادمهر و بازیگران: رایا نصیری، رضا احمدنیا، جمیله رحیمی، خدیجه رحیمی و حسین رحیمی.