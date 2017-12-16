به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار رویکردشناسی‌ فقه‌ حکومتی در مدرسه درسگفتار آفاق برگزار می شود.هدف از این دوره علمی، آشنایی طلاب و دانش پژوهان محترم با رویکردهای مختلف در باب فقه حکومتی است. کلان‌مسئله ای که بروز و ظهور آن از ثمرات انقلاب و حرکت عظیم امام راحل بوده و هنوز در ابتدای مسیر خود قرار دارد.

فقه حکومتی به‌عنوان یکی از مفاهیم مبنایی و کلیدی در بستر انقلاب اسلامی و مؤثر در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، چندی است که بیش از گذشته مورد توجه و تأمل اصحاب نظر در حوزه‌های علمیه قرار گرفته است و پیرامون آن سخن گفته می‌شود.

هرچند ریشه‌های این مفهوم به گذشته بازمی‌گردد و با نام امام خمینی، شهید صدر و دیگر فقهایی که دغدغه نظامات اجتماعی داشتند و ضرورت آن را در تحقق احکام الهی و جاری شدن اسلام ناب دریافته بودند، شناخته می‌شود اما رشد رویکرد تمدن‌گرایی در دو دهه گذشته سبب شده است مفهوم فقه حکومتی جایگاه و منزلتی متفاوت بیابد.

هدف از این درس­گفتار، آشنایی طلاب و دانش­ پژوهان محترم با رویکردهای مختلف در باب فقه حکومتی در بستر انقلاب اسلامی است. کلان‌ مسئله­ ای که بروز و ظهور آن از ثمرات انقلاب و حرکت عظیم امام راحل بوده و هنوز در ابتدای مسیر خود قرار دارد. قطعاً آشنایی با این پدیده علمی مهم می­ تواند علاوه بر گفتمان­ سازی و ترویج این رویکرد پژوهشی مؤثر در اداره کشور و نظام اسلامی، تأثیرات عمیقی بر روند آموزشی و تحصیلی طلاب انقلابی و روند پژوهشی حوزه انقلابی داشته باشد.

در این درس­گفتار از اساتید شاخص حوزه فقه حکومتی مانند حضرات آیات و حجج اسلام مؤمن، اعرافی، اراکی، کعبی، علیدوست، رشاد، میرباقری، هادوی، واعظی، مبلغی، لک زائی و ملک زاده دعوت به عمل آمده که ضمن ارائه دیدگاه خود، از ایشان نیز برای تقریر نگرش امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب(حفظه الله) و شهید صدر(ره) بهره خواهیم برد.

مخاطب اصلی این برنامه، طلاب محترم هستند اما از دانشجویان علاقه‌مند و دغدغه‌مند نیز ثبت‌نام صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است دانش‌پژوهان محترمی که در این دوره ثبت‌نام کرده و به طور مرتب در کلاس ها شرکت کنند و بیش از دو هفته (۴جلسه) غیبت نداشته، امکان شرکت در آزمون پایان دوره را داشته و مشمول دریافت گواهی پایان دوره خواهند شد.

این گواهی‌نامه معتبر به طور مشترک از طرف مؤسسه علمی فرهنگی آفاق حکمت و دانشگاه باقرالعلوم (ع) صادر خواهد شد.

زمان برگزاری این درسگفتارها پنجشنبه ها، ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ از ۷ دیماه تا ۱۷ اسفندماه ۹۶ و مکان آن هم قم، چهار راه شهدا، ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش های غدیر است.

شروع ثبت نام از ۲۵ آذرماه تا ۶ دیماه ۹۶ است.هزینه ثبت نام در دوره ۵۰ هزار تومان می باشد.دانش پژوهان آفاق می توانند با ۴۰ درصد تخفیف در دوره ثبت نام نمایند.