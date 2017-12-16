بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان فارس، حمید فدایی مدیر پایگاه میراثجهانی پاسارگاد امروز شنبه ۲۵ آذر ۹۶ با اعلام این خبر اظهار کرد: «با هدف قرارگیری در جایگاه معتبرترین منبع اطلاعرسانی مجموعه هخامنشی پاسارگاد برای مخاطبان از سراسر جهان، وبسایت رسمی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد به آدرس www.pasargadae.ir در دو نسخه فارسی و انگلیسی برای ارائه اطلاعات تاریخی، گردشگری، اخبار رویدادها و اطلاعیههای این مجموعه میراث جهانی راهاندازی شد.»
او ادامه داد: «از دیگر اهداف این پروژه معرفی بهتر تحقیقات، فعالیتها واقدامات پایگاه میراث جهانی پاسارگاد برای حفظ و حراست موثر از آثار، تحقیق و پژوهش در این مجموعه تاریخی است و به زودی مرکز اسناد مجموعه نیز بر روی سامانه راهاندازی خواهد شد.»
مدیر پایگاه میراثجهانی پاسارگاد با اشاره به دیگر امکانات این وبسایت رسمی افزود: «دسترسی به انتشارات، فصلنامهها، منبع غنی رسانههای تصویری مجموعه پاسارگاد، ارائه بروشور و راهنمای الکترونیکی برای معرفی هرچه بهتر جاذبههای تاریخیگردشگری شهرستان پاسارگاد و آشنایی با صنایعدستی و فرهنگ اصیل مردم این منطقه، از امکانات دیگر این پایگاه اطلاعرسانی است.»
فدایی در پایان خاطر نشان کرد: «در آینده نزدیک از نسخههای فرانسوی و ایتالیایی این وبسایت نیز رونمایی خواهد شد.»
مدیر پایگاه میراثجهانی پاسارگاد و عضو هیئتعلمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری از راهاندازی وبسایت رسمی پایگاه میراثجهانی پاسارگاد خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان فارس، حمید فدایی مدیر پایگاه میراثجهانی پاسارگاد امروز شنبه ۲۵ آذر ۹۶ با اعلام این خبر اظهار کرد: «با هدف قرارگیری در جایگاه معتبرترین منبع اطلاعرسانی مجموعه هخامنشی پاسارگاد برای مخاطبان از سراسر جهان، وبسایت رسمی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد به آدرس www.pasargadae.ir در دو نسخه فارسی و انگلیسی برای ارائه اطلاعات تاریخی، گردشگری، اخبار رویدادها و اطلاعیههای این مجموعه میراث جهانی راهاندازی شد.»
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