به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره تئاتر شهر، حسین یکتا، حسن موذنی، رضا امامی، بابک تن و آریان رضایی اعضا شورای انتخاب بخش تئاتر دیگر که به انواع نمایش های شورایی، پرفورمنس، محیطی و سایر گونه های نمایشی اختصاص دارد با ارزیابی آثار متقاضی حضور در این بخش، ۷ نمایش را برای شرکت در جشنواره انتخاب و معرفی کردند.
آثار راه یافته به این بخش عبارتند از:
«من امروز، من فردا» نوشته و کار سید بهیاد نجفی و طاهره فرقانی.
«آذر» نوشته و کار حسین توازنی زاده.
«دیوار چهارم» نوشته و کار شاهد پیوند.
«من،تو، او» نوشته و کار مصطفی دهشت.
«شکاف» نوشته رها سلیمانی، کارگردانی سعید اسدسنگایی و رها سلیمانی.
«چشمها» نوشته و کار مرضیه شاطر طوسی.
«کُر آوایی» نوشته و کار امید مشهدی.
ششمین جشنواره تئاتر شهر به عنوان اصلیترین رویداد نمایشی شهرداری تهران توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از ۲۸ آذر تا ۷ دی در شهر تهران برگزار می شود.
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