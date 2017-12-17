به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره تئاتر شهر، حسین یکتا، حسن موذنی، رضا امامی، بابک تن و آریان رضایی اعضا شورای انتخاب بخش تئاتر دیگر که به انواع نمایش های شورایی، پرفورمنس، محیطی و سایر گونه های نمایشی اختصاص دارد با ارزیابی آثار متقاضی حضور در این بخش، ۷ نمایش را برای شرکت در جشنواره انتخاب و معرفی کردند.

آثار راه یافته به این بخش عبارتند از:

«من امروز، من فردا» نوشته و کار سید بهیاد نجفی و طاهره فرقانی.

«آذر» نوشته و کار حسین توازنی زاده.

«دیوار چهارم» نوشته و کار شاهد پیوند.

«من،تو، او» نوشته و کار مصطفی دهشت.

«شکاف» نوشته رها سلیمانی، کارگردانی سعید اسدسنگایی و رها سلیمانی.

«چشم‌ها» نوشته و کار مرضیه شاطر طوسی.

«کُر آوایی» نوشته و کار امید مشهدی.

ششمین جشنواره تئاتر شهر به‌ عنوان اصلی‌ترین رویداد نمایشی شهرداری تهران توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از ۲۸ آذر تا ۷ دی در شهر تهران برگزار می شود.