خبرگزاری مهر - گروه استانها - زینب تجمع: شهرستان کنگان در جنوب استان بوشهر بخش عمدهای از صنایع و تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی را در خود جای داده است و میزبان خیل عظیم فعالان اقتصادی است.
حدود نیمی از تاسیسات پارس جنوبی در شهرستان کنگان مستقر است و در حال حاضر تعدادی از فازها در این شهرستان به بهرهبرداری کامل رسیده و چندین فاز نیز در دست اجرا است که در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از آنها خواهیم بود.
استقرار صنایع در شهرستان کنگان باعث شده تا شاهد انفجار جمعیت در سطح این شهرستان و افزایش چندبرابری جمعیت باشیم و این موضوع میطلبد که نگاه ویژهای به توسعه زیرساختها در این شهرستان صورت گیرد.
علیرغم نقش مهمی که کنگان در صنعت و اقتصاد و تولید انرژی کشور دارد، تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است و بیمهریها به این شهرستان همچنان ادامه دارد و این موضوع نارضایتی اهالی را در پی داشته است.
کنگان به فراموشی سپرده شده است
رئیس شورای اسلامی شهر کنگان از بیمهریهای استان، صنعت و منطقه ویژه نسبت به کنگان انتقاد کرد و گفت: کنگان قطب اقتصادی کشور است ولی با این وجود به فراموشی سپرده شده است که این بی توجهی قابل قبول مردم این منطقه نیست و عواقب دارد.
نادر احمدی ادامه داد: موضوعات و مشکلات شهر را به جد پیگیری میکنیم و برای دستیابی به خواسته به حق آنها استاندار، مدیرکل و حتی وزیر را به شهرستان فرامیخوانیم.
وی در خصوص مشکلات و نیازهای این منطقه گفت: ادارات شهرستان، بومیها را پوشش نمیدهند در حالی که خواسته ما عدم استخدام غیر بومیها در ادارات است.
رئیس شورای اسلامی شهر کنگان با بیان اینکه معیشت و کار جوانان شهرستان نیازمند پیگیری است، ادامه داد: پسندیده نیست که جوانان تحصیل کرده بومی به دلیل بیکاری و فشارهای اقتصادی، تقاضای کار به عنوان نظافتچی و پاکبانی به فرمانداری و شهرداری بدهند؛ پس صنعت کی قرار است اقدام های به جبران خسارت خود کند؟
وی ادامه داد: حمایت از مدیران بومی و دقت نظر در نصب و عزلها مسئولین ادارات و نهادها، معرفی پروژهها و فرصتهای شغلی به سرمایهگذار داخلی و خارجی، تکمیل جاده کمربندی توسط اداره راه و شهرسازی، پیگیری دریافت حق آلایندگی ضروری است.
مشکلات کنگان به گوش مسئولان کشوری برسد
شهردار بنک اظهار داشت: مطالبات مردم و مسائل شهرستان باید به گوش مسئولان کشوری برسد تا زمینه تصمیمگیری و رفع نیازها و مشکلات مردم فراهم شود.
حجت ریحانینیا خواستار تشکیل کارگروه مطالبات و مشکلات مردمی در بین شوراها و شهرداریهای شهرستان شد و افزود: با ایجاد کارگروهها قطعا به نتیجه بهتری خواهیم رسید چرا که مشکلات گستردگیهای دارد و با چند جلسه برطرف نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: برای انسجام و اتحاد باید برخی محلات، خیابانها و کوچهها به نام کنگان، بنک، سیراف، روستاها و یا شهرهای همجوار نامگذاری شود.
علی هوشیار رئیس شورای اسلامی شهر بنک با تاکید بر بکارگیری جوانان بومی در دستگاههای اداری گفت: با وجود افراد تحصیل کرده و نخبه بومی در شهرستان پسندیده نیست مسئولیت و مدیریت دستگاههای اداری به اشخاص غیر بومی واگذار شود، توقع این است که به نیرو های بومی بیشتر توجه شود.
لزوم توجه به نیروهای بومی شهرستان
عضو شورای عالی استانها نیز از اهمیت همگرایی و هماهنگی مردم و مسئولان گفت و افزود: عنوان و سمت مدیریت و ریاست همیشگی نیست و روزی مسئولیتها پس گرفته میشوند ولی پذیرش انتخاب مسئولین غیر بومی در حالی که شهرستان مملو از افراد برجسته و نخبه هست، قابل قبول نیست.
طاها دشتی مطلق ادامه داد: مصوبهها باید از کاغذ خارج شوند و بیشتر به عملیاتی شدن تبدیل شوند؛ اینگونه است که ما به اهدافمان میرسیم.
وی ادامه داد: فرصتهای شغلی دیگری در شهرستان نیز وجود دارد که اکنون غیربومیها آنها را تصاحب کردهاند لذا باید جوانان بومی را به سمت کارآفرینی سوق دهیم و راه را برای آنها هموار سازیم.
مشکلات شهرستان کنگان با توسعه صنعت افزایش یافته است و همین صنعت نیز باید نقشآفرینی مناسبی در رفع مشکلات حوزه پیرامونی خود داشته باشد و انتظار میرود که برخی از این مشکلات به ویژه اشتغال با کمک صنعت رفع شود.
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